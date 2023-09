Une chienne se réveille en plein vol dans la soute d’un avion et parvient à sortir de sa cage (vidéo)

Sputnik est une chienne Shiba Inu avec une grande détermination. Il y a quelques jours, elle a fait parler d’elle dans tout l’aéroport, après avoir réussi à s’échapper de sa caisse de transport en plein vol. Heureusement, elle s’en sort indemne, tant sur le plan physique que psychologique. Quant aux employés, ils ont eu plus de matière à rire qu’à s’inquiéter. Une histoire relatée par The Dodo.

© johnkrajewski / TikTok

Un vol de 6 heures sous sédatifs

John Krajewski est le propriétaire de Sputnik. Récemment, ils ont pris l’avion ensemble pour traverser le pays. 6 heures de vol les attendaient. Pour faciliter le transport, John a donné à son canidé un sédatif sans danger pour les chiens. Il espérait ainsi qu’elle dorme une bonne partie du voyage.

Pourtant, le sédatif n’a visiblement pas fonctionné très longtemps. Sputnik s’est réveillée en plein vol, et a dû commencer à paniquer. Elle s’est acharnée sur le verrou métallique et les attaches de la caisse, et est parvenue à les casser à force de les mâcher. Une fois hors de sa cage, elle a certainement visité le reste de la soute, soulagée d’être libérée. Évidemment, cela aurait pu être très dangereux pour elle, mais par miracle, il ne lui est rien arrivé.

Une surprise à l’atterrissage

Ce sont les employés de l’aéroport qui ont découvert le pot aux roses après l’atterrissage. Ils ont ouvert la porte de la soute, et se sont retrouvés nez à truffe avec le Shiba Inu.

La chienne ne s’est pas montrée agressive et n’a pas tenté de prendre la fuite. Bien au contraire, elle semblait trouver la situation parfaitement normale, et attendait qu’on l’aide à descendre comme une princesse.

© johnkrajewski / TikTok

« L'équipe a dit qu'ils avaient ouvert la porte et qu'elle se tenait là comme si elle attendait le tapis rouge », a partagé John avec amusement.

Puisque tout s’est bien fini, on peut rire en regardant l’attitude désinvolte de Sputnik à la sortie de l’avion. Depuis, elle est rentrée chez elle et son propriétaire a assuré qu’elle « se comportait comme si de rien n’était et qu’elle allait parfaitement bien ».