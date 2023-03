Ils entrent dans un magasin et kidnappent un chat, un enquêteur de la police les traque inlassablement pendant une semaine

Après avoir constaté la disparition d’un chat proposé à l’adoption, les responsables d’une animalerie ont prévenu la police qui a tout de suite ouvert une enquête. Pendant plus d’une semaine, un officier a analysé et recoupé les indices fournis par des témoins pour localiser les individus et sauver le félin.

A l’animalerie de la chaîne PetSmart de Murfreesboro, dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis), un espace est dédié aux animaux de compagnie provenant de refuges de la région et proposés à l’adoption. L’un d’eux, un chat, avait récemment été volé avant d’être retrouvé sain et sauf 8 jours plus tard, rapportait NewsChannel 5 Nashville le mercredi 1er mars.

Le jeudi 23 février, la police de Murfreesboro postait une vidéo enregistrée par l’une des caméras de surveillance du PetSmart et lançait un appel à témoin. On y voyait un couple et son chien tenu en laisse entrer dans l’établissement, puis en ressortir peu après en emportant le chat. La femme le tenait sous le bras, cachée par l’homme.

Les faits avaient eu lieu l’avant-veille, et le détective Ed Gorham n’avait pas perdu de temps. Il s’était tout de suite mis à la recherche des kidnappeurs et du chat. Grâce aux images de vidéosurveillance et à de multiples témoignages, il était parvenu à identifier les 2 personnes, puis à les localiser.

Le mercredi 1er mars, comprenant qu’ils ne pouvaient plus se cacher, ils sont venus à la rencontre du policier qui a ainsi pu récupérer l’animal. Le détective Ed Gorham n’avait pas encore de mandait et ne pouvait donc pas les interpeller à ce moment-là.

Le chat ramené indemne au refuge

L’enquêteur a ensuite emmené le chat en sécurité et l’a remis à une représentante du refuge local Dove Road Sanctuary and Safe Haven, qui en a la responsabilité.

Dans la foulée, le détective Ed Gorham a fini par obtenir le fameux mandait lui permettant de procéder à l’arrestation des suspects, qui devront ainsi répondre de cet enlèvement devant la justice.

Dans l’Etat du Tennesse, le vol d’un animal de compagnie est un délit passible d’une peine de prison d’un an et d’une amende de 2500 dollars, soit 2300 euros environ.