Un chat handicapé veille sur son amie Chihuahua prête à donner naissance à ses petits (vidéo)

Certaines amitiés surprennent par leur caractère inédit. Un chat porteur d’une maladie s’est senti inévitablement attiré par une chienne fraîchement débarquée dans sa maison d’accueil. Il est resté à son chevet pendant sa grossesse et s’est même occupé de sa sécurité le jour de son accouchement.

Manx et Chloe risquaient l’euthanasie dans leur ancien refuge. Mais tous les 2 sont tombés entre les bonnes mains d’Austin Pets Alive !, association basée au Texas (États-Unis), et ont eu le droit à une seconde chance. Comme s’ils étaient liés par le destin, ils ont noué un magnifique lien d’amitié et se sont entraidés au quotidien.

Pourtant, rien ne prédestinait ces boules de poils à devenir aussi proches. Manx, un chat roux souffrant d’incontinence à cause d’une maladie congénitale, a temporairement rejoint la maison de Halle Hamilton, famille d’accueil pour animaux.

Une rencontre poignante

Comme il restait de la place pour d’autres pensionnaires, la femme a accueilli Chloe par la suite. Cette femelle Chihuahua au pelage beige attendait une portée. Cela peut parfois créer de l’anxiété chez les chiennes, alors Halle a pensé qu’elle se détendrait aux côtés d’un ami. C’est ainsi que Chloe et Manx ont été présentés : « Mon objectif était qu'ils créent des liens l'un avec l'autre avant que Chloe n'accouche » confiait Halle à Newsweek.

De cette manière, cette dernière s’assurait que Chloe ne soit pas dérangée par la présence de Manx une fois ces chatons venus au monde. Petit à petit, le félin a pris le rôle de protecteur lorsqu’il était avec le canidé et les 2 ne se sont plus lâchés : « Ils se toilettent, se câlinent, font des siestes et partagent même des friandises » témoignait Luis Sanchez, membre d’Austin Pets Alive !

Manx était présent à chaque moment

Quand l’accouchement de Chloe a commencé, Manx est resté auprès d’elle, entrant, puis sortant de la cage pour vérifier que la chienne aille bien. 6 chiots sont nés avec la chance d’avoir un bon Samaritain à leurs côtés. Leur mère passe beaucoup de temps à les chouchouter, mais ne laisse pas pour autant son meilleur ami de côté.

Les 2 continuent de partager des moments ensemble. Halle espère qu’ils seront adoptés ensemble, mais est déjà ravie qu’ils aient eu la chance de vivre une telle histoire d’amitié.

