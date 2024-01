Le récit touchant d'une chatte orpheline qui se prend d'affection pour un singe ayant lui aussi perdu sa mère (vidéo)

L’amitié est parfois si forte qu’elle transcende les barrières les plus infranchissables, y compris celles de l’espèce. La complicité qui s’est mise en place entre un adorable chaton orphelin et un jeune singe qui a, lui aussi, perdu sa mère, en est la parfaite illustration. Cette émouvante histoire se passe dans un sanctuaire au Zimbabwe.

Marble est une jeune chatte à la robe tigrée dont la vie n’a pas commencé dans des conditions optimales. La pauvre petite fait, en effet, partie d’une portée de 3 bébés félins ayant perdu leur mère. Le trio a été recueilli et confié au Twala Trust Animal Sanctuary, une structure d’accueil destinée aux animaux d’espèces très diverses et situé à Goromonzi, dans le nord-est du Zimbabwe.

Encore traumatisée par la disparition de sa génitrice et bien qu’accompagnée de ses frère et sœur, elle avait grand besoin de réconfort et de compagnie. Quand elle a rencontré un jeune animal différent, mais ayant vécu une expérience similaire, tous 2 sont tout de suite devenus très proches, d’après USA Today.



The Twala Trust Animal Sanctuary / Facebook

Il s’agit d’un singe vervet orphelin que ses sauveurs ont choisi d’appeler William. Lui-même n’était pas au mieux moralement. Privé de sa mère tout comme Marble, il avait désespérément besoin de se sentir rassuré, aimé, entouré et en sécurité. Tout ceci, il l’a trouvé avec le chaton.

William et Marble n’ont pas tardé à faire connaissance et à devenir d’inséparables amis. Ils se soutiennent l’un l’autre et s’apportent mutuellement du courage et de l’affection.

Dans une vidéo partagée le 3 janvier 2024 sur la page Facebook du Twala Trust Animal Sanctuary, on peut voir à quel point les 2 animaux sont attachés à l’un à l’autre. Le singe se blottit contre la jeune chatte pendant que cette dernière ronronne tendrement.

Profiter au maximum de cette belle amitié avant le retour dans la nature sauvage

La présence de Marble est extrêmement précieuse pour William, qui devra pourtant être séparé d’elle. Même s’il ne manque de rien au sanctuaire et y a évidemment une amie très chère, sa place est dans la nature. L’équipe de Twala Trust s’emploiera à le réintroduire progressivement dans son milieu naturel pour qu’il puisse exprimer pleinement ses instincts aux côtés de ses congénères.

Le petit singe vervet doit d’abord grandir encore un peu et prendre des forces. D’ici là, lui et Marble comptent bien profiter de chaque instant qu’il leur sera donné de passer ensemble.

The Twala Trust Animal Sanctuary / Facebook

Ce n’est pas la première fois qu’une histoire d’amitié entre chat et primate a lieu dans ce sanctuaire. Nous vous parlions, en novembre 2020, de cet autre singe vervet orphelin appelé Horace et dont les meilleurs amis étaient 2 félins et un chien.