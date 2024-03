Sitroën, une chatte sauvée par des garagistes alors qu'elle était coincée dans l'aile d'une voiture leur offre le plus beau des cadeaux 3 ans plus tard

Ce qui avait commencé par une situation où un chaton s’était mis en danger s’était terminé par une belle adoption et le début d’une vie heureuse. Sitroën a trouvé sa maison et sa famille par le plus grand des hasards, et elle ne le regrette pas du tout. Loin s’en faut…

Une jeune chatte découverte sous la carrosserie d’une voiture vit, depuis, au garage où on l’avait libérée, rapporte La Manche Libre.

L’incroyable histoire de Sitroën avait commencé le 5 juillet 2021. Ce jour-là, un automobiliste avait amené sa voiture au garage Citroën de la famille Godefroy à Saint-Hilaire-Petitville, ancienne commune de la Manche faisant désormais partie de Carentan-les-Marais.

Le conducteur entendait des bruits étranges émanant de l’aile de son véhicule et ne parvenait pas à en identifier la cause. Les garagistes s’étaient aussitôt mis au travail et la réponse aux interrogations du client avait rapidement été trouvée ; c’était un chaton qui était pris au piège dans le passage de roue.

La petite femelle à la robe tigrée, qui était n’était âgée que d’un mois à l’époque, avait pu être extraite de sa cachette. Les employés du garage s’étaient pris d’affection pour elle. Ils l’avaient soignée, secourue, adoptée et appelée Sitroën.

La chatte n’a plus quitté cet endroit depuis son sauvetage et a bien grandi depuis. Près de 3 ans après son arrivée spectaculaire dans cet atelier d’entretien automobile, elle se porte très bien et est même devenue la chouchoute des clients.

Ces derniers l’adorent et elle les accueille joyeusement pendant que leurs véhicules sont entre les mains des mécaniciens.

La mascotte du garage

Sitroën est même devenue la « mascotte » de l’établissement, d’après Céline Richomme. Cette dernière est à la tête du garage aux côtés de son frère Fabrice Godefroy.

Au garage, la chatte tabby dispose d’un coin bien à elle, confortablement aménagé avec couchage, litière et gamelle de croquettes.

Citroen Godefroy / Facebook

Elle apporte énormément de joie et de bonne humeur, tant aux visiteurs qu’aux membres du personnel. Si bien que le slogan « Vous n’imaginez pas tout ce que Sitroën peut faire pour vous » pourrait lui aller à merveille.