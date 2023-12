Une fratrie de chatons en quête de chaleur et un congénère orphelin décident de former une seule et même famille

A mesure que le mercure baisse, les animaux errants ont de plus en plus de difficultés à trouver des abris sûrs et leur procurant un peu de chaleur. C’était le cas pour une famille féline récemment découverte dans l’une des rues de l’Indiana, aux Etats-Unis. Leur histoire est rapportée par The Dodo.

Une portée de 5 chatons cherchant à se réchauffer s’est installée sur le capot d’une voiture en stationnement, profitant du fait que le moteur était encore chaud. Leur mère n’était pas loin et les surveillait en permanence. Des passants s’en sont aperçus et ont contacté une association locale de protection animale, The Alliance for Responsible Pet Ownership (ARPO).



ARPO / Instagram

Les bénévoles de l’organisation sont arrivés sur place et ont pris les 6 chats en charge. Ils organisaient leur placement en famille d’accueil quand ils ont reçu un appel urgent. On leur expliquait que, non loin de là, quelqu’un venait de repérer un autre chaton errant dans le besoin.

La pauvre petite créature avait été abandonnée par sa mère, qui avait quitté les lieux avec le reste de la portée. Le chaton avait trouvé refuge sous un porche.

L’équipe de The Alliance for Responsible Pet Ownership est allée le chercher. Elle l’a présenté à la petite famille de chats secourue un peu plus tôt dans l’espoir qu’il s’y intègre. C’est effectivement ce qui s’est produit. La chatte et ses 5 petits l’ont accueilli à pattes ouvertes.



ARPO / Instagram

Tous les membres de cette famille recomposée sont prêts à rejoindre leurs maisons pour toujours

Les bénévoles leur ont donné des noms inspirés des personnages de la série « Suits : Avocats sur mesure » ; Jessica Pearson pour la mère, ainsi que Harvey Spector, Louis Litt, Donna Paulson, Rachel Zane, Katrina Bennett et Mike Ross pour les chatons.

Les 7 quadrupèdes n’ont plus à craindre les rudesses de l’hiver, ni les dangers de la rue. Ils ne manquent de rien et ont grandi dans des conditions optimales au sein de leur famille d’accueil.

ARPO / Instagram

A présent, ils sont tous prêts pour l’adoption. The Alliance for Responsible Pet Ownership s’emploiera à leur trouver des foyers aimants.