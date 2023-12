La petite attention d'un donateur change le quotidien d'une chatte de refuge triste et timide (vidéo)

En matière de sauvetage d’animaux, il n’y a pas de petit don. Chaque centime d’euro, chaque accessoire et chaque paquet de croquettes donnés améliorent la vie des pensionnaires des refuges et aident les structures d’accueil à continuer de fonctionner et à sauver de précieuses vies.

D’ailleurs, bon nombre de ces organisations s’appuient presque entièrement sur les contributions des donateurs pour poursuivre leur activité et secourir autant d’animaux que possible. Toutes ne perçoivent pas d’aides publiques et se retrouvent démunies dès lors que la solidarité n’est plus au rendez-vous.

Ces dons changent donc la vie des créatures qui y vivent, et c’est précisément ce que rappelle l’Australian Animal Protection Society, une association dédiée à la cause animale et basée à Keysborough dans la banlieue de Melbourne, dans l’Etat du Victoria (Australie).

A travers les réseaux sociaux, notamment TikTok, elle encourage les gens à soutenir les refuges locaux. Dans une vidéo postée le 18 décembre 2023, elle montre à quel point les petits cadeaux faits aux animaux leur apportent de la joie et améliorent leur quotidien. La protagoniste de cette séquence est une chatte extrêmement timide appelée Maggie.



@aaps_victoria / TikTok

D’après l’Australian Animal Protection Society, quelqu’un voulait savoir qui était le chat le plus ancien du refuge et a ainsi appris que c’était Maggie. Cela faisait 4 mois que cette féline tuxedo attendait d’être adoptée.

Des griffoirs neufs pour Maggie

La personne souhaitait lui offrir quelque chose. L’équipe du refuge lui a expliqué qu’elle adorait son griffoir, mais que ce dernier était trop usé. Leur interlocuteur a donc décidé de lui en acheter non pas un, mais plusieurs modèles neufs.

Maggie a reçu ses nouveaux griffoirs et s’est aussitôt mise à les inspecter. Elle les a tout de suite adoptés. Ce faisant, la chatte est devenue un peu plus active et a commencé à sortir de sa réserve.

Voici la vidéo relayée par PetHelpful :

