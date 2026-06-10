Ils entendent des miaulements dans leur mur et trouvent un chaton atteint d’un trouble neurologique qui les bouleverse (vidéo)

Retrouvé dans les murs d’une maison, Wall-E a déjà une histoire hors du commun. Depuis son sauvetage, ce minuscule chaton au parcours improbable a séduit les réseaux avec ses petits mouvements atypiques, liés au syndrome du chat chancelant. Une différence qui n’enlève rien à son énergie et qui fait fondre tous ceux qui le découvrent !

Ce matin-là, d’étranges bruits résonnaient à l’intérieur des murs de leur maison. Intrigué, le couple qui habitait là a alors décidé d’en chercher l’origine, sans imaginer qu’une découverte aussi inattendue qu’émouvante les attendait.

Une découverte inattendue dans un mur

Dans une vidéo TikTok relayée par PetHelpful, l’homme explique : « Je suis descendu un matin [et ma femme] a dit : 'Je suis presque sûr d'avoir entendu un chaton miauler quelque part.' »

Pensant avoir finalement rêvé, ils ont repris le cours de leur journée avant de remarquer l’étrange comportement de leurs 3 chiens qui continuaient de renifler et de gratter un mur près de la table à manger. « Alors, on tendait l'oreille, attendant le miaulement d'un chaton pour savoir d'où venait ce truc », poursuit l'homme dans la vidéo. « Finalement, j'ai fait un trou dans le mur pour voir s'il y avait quelque chose, mais il n'y avait rien. »

© @wobbly.walle / TikTok

Persuadés qu’il y avait bien une présence cachée, le couple a fini par comprendre que le bruit venait du sous-sol, de la structure même de la maison.

C’est en ouvrant au bon endroit, qu’ils ont découvert un minuscule chaton prisonnier du mur. Sauvé in extremis, le petit miraculé a trouvé aussitôt sa place dans la famille, qui lui a donné un nom plein de sens : Wall-E, en référence au film Pixar.

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Un chaton atypique

Très vite, le couple a compris que Wall-E était un chaton un peu particulier. Lorsqu’il se déplaçait, il lui arrivait de vaciller ou de relever la tête par petits mouvements saccadés. Ces signes sont caractéristiques de l’hypoplasie cérébelleuse, une affection neurologique également connue sous le nom de « syndrome du chat chancelant », qui perturbe l’équilibre et la coordination des mouvements.

En pratique, cette maladie empêche son cerveau de contrôler parfaitement ses gestes, ce qui rend ses déplacements parfois maladroits. Mais malgré cela, le petit chat reste curieux, joueur et étonnamment autonome, comme si rien ne pouvait vraiment freiner son énergie.

© @wobbly.walle / TikTok

Cette façon unique de bouger a d’ailleurs rapidement touché des milliers de personnes sur TikTok où il est devenu une petite star.

Dans les commentaires des vidéos postées par ses nouveaux maîtres, les réactions sont unanimes : beaucoup craquent pour sa bouille, certains le trouvent « tellement mignon », d’autres encore s’interrogent sur son histoire.

© @wobbly.walle / TikTok

Comme aucun autre chat n’a été retrouvé dans les environs, ses propriétaires ont une théorie sur son arrivée : « Il avait 5 ou 6 semaines quand sa mère l'a abandonné. Il y a une ouverture dans notre véranda, là où passe le tuyau d'arrosage. Elle a dû passer par là. »

Aujourd’hui, Wall-E a trouvé un foyer chaleureux où il reçoit toute l’attention dont il a besoin. Une issue heureuse pour ce petit rescapé, dont les miaulements ont vraiment été entendus au bon moment !

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© @wobbly.walle / TikTok

L’info Woopets – Comment prendre soin d’un chat atteint d’hypoplasie cérébelleuse ?

Bien que l’hypoplasie cérébelleuse affecte l’équilibre et la coordination du chat, cette affection n’est ni douloureuse ni évolutive. Avec quelques aménagements simples, un petit félin souffrant du syndrome du chat chancelant peut mener une vie tout à fait épanouie. Pour cela :