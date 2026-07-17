Adopté par un couple de navigateurs, ce chat vit désormais à bord d'un voilier et navigue sur des milliers de kilomètres (vidéo)

Il n’a pas de permis de navigation, mais il a déjà l’attitude d’un capitaine. Gary, un chat curieux et parfaitement à l’aise en mer, accompagne ses humains dans une aventure en voilier hors du commun entre l’Australie et la Malaisie.

On dit souvent que les chats détestent quitter leur petit confort… et pourtant, certains peuvent nous surprendre ! C’est le cas de Gary, un félin pas comme les autres, qui a réussi à s’adapter à la vie en mer.

Une traversée vers une nouvelle vie

Comme le raconte The Rakyat Post, Gary n’était pas destiné à devenir un chat voyageur. Lorsqu’il a été adopté par l’écrivaine malaisienne Hadhinah et son mari américain Austin, ce beau chat tigré a rejoint un couple qui avait décidé de changer de vie en embarquant pour une grande aventure : une traversée de près de 5 900 milles nautiques entre l’Australie et la Malaisie.

© sailingmalua.com

À bord de leur petit voilier « Malua », un Folkboat de 26 pieds construit en 1981, le couple a décidé de privilégier une vie simple : pour eux, ce voyage de plusieurs mois est une manière de revenir à l’essentiel, au rythme de la mer. Et il était bien entendu hors de question de partir en voyage sans Gary !

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Contre toute attente, le minou est rapidement devenu un membre à part entière de l’équipage. La vie sur un bateau aurait pourtant pu sembler difficile pour un chat : l’espace est limité, le bateau bouge constamment, et il faut s’habituer au bruit, au vent et aux changements de météo.

Mais Gary s’est adapté avec une étonnante facilité. Lors de sa première navigation de 4 heures, il a même passé une grande partie du trajet à dormir paisiblement avant d’observer l’océan avec beaucoup de curiosité !

© @hahahadhinah / Instagram

Un équipier à 4 pattes très impliqué

À bord du Malua, Gary n’est pas seulement un passager et participe à sa manière à la vie du bateau. Avant les départs en mer, il est souvent aperçu en train d’explorer le voilier, de « vérifier » le moteur, le matériel de sécurité ou les différents espaces du navire. Ces petites inspections lui ont d'ailleurs valu, avec humour, le surnom de « véritable capitaine ».

Une fois son travail terminé, Gary reprend toutefois une activité essentielle pour tout bon chat : se reposer tranquillement jusqu’à la prochaine escale.

© @hahahadhinah / Threads

Entre les siestes sous le pont, les observations depuis le cockpit et les promenades sur le voilier, Gary est devenu un membre à part entière de l’équipage et même une petite vedette des réseaux sociaux. Ses aventures sont en effet suivies par de nombreux internautes, séduits par son calme et son adaptation à la vie en mer.

© @hahahadhinah / Instagram

Au fond, l’histoire de Gary nous rappelle qu’avec un environnement sécurisé, des repères familiers et ses besoins respectés, même un chat peut avoir l’âme d’un aventurier !