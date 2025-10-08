Ayant accouché dans un bateau, une maman chat exceptionnelle reçoit l'aide dont elle et ses chatons ont besoin pour changer de vie

Découverts dans un lieu insolite, une chatte errante et ses chatons nouveau-nés ont vu leur destin basculer grâce à l’intervention rapide d’une association dévouée. Ce sauvetage plein de tendresse marque le début d’une nouvelle vie pour cette petite famille féline.

Quand l’équipe de Catz 4 Life, une association basée à Sandy Springs en Géorgie (Etats-Unis), a appris qu’une chatte errante venait de mettre bas à bord d’un bateau, elle est tout de suite passée à l’action malgré la distance qui l’en séparait.

Une mère d’accueil bénévole au sein de l’organisation s’est rendue sur les lieux, après une heure et demie de route. La féline avait accouché de 4 chatons, mais l’un d’eux n’avait pas survécu, malheureusement.

“La maman était si gentille et est entrée directement dans la caisse de transport, comme si elle comprenait qu'elle était désormais en sécurité avec ses bébés”, raconte Aimee, membre de Catz 4 Life, à Love Meow .



Catz 4 Life / Instagram

La mère d’accueil a placé la petite famille dans une baignoire tapissée de couvertures moelleuses. “C'est là que je garde habituellement les nouvelles mamans et leurs bébés parce que je peux tirer le rideau pour leur donner un espace isolé, donc la mère a l'impression d'être cachée et que personne ne peut les voir”, explique-t-elle.

Appelée Minnow par sa bienfaitrice, la chatte à la robe tigrée s’est d’emblée montrée très affectueuse à son égard. Ses chatons, au pelage tabby comme leur mère, ont reçu des noms inspirés de la série “L'Île aux naufragés” : Lovey pour l’unique femelle, Gilligan et Skipper pour les mâles.



Catz 4 Life / Instagram

Finie l’errance pour Minnow, un avenir radieux pour ses petits

Au fil des jours, les petits félins ont gagné des forces et sont devenus de plus en plus curieux. Gilligan s’est imposé en tant que pionnier de la portée, ayant été le premier à ouvrir les yeux. Il passe beaucoup de temps à jouer avec son frère Skipper. Quant à leur soeur, elle a valu quelques frayeurs à la mère d’accueil, son état de santé s’étant soudainement dégradé. Emmenée aux urgences vétérinaires, elle s’en est rapidement remise, fort heureusement, et s’est employée à rattraper le temps perdu.



Catz 4 Life / Instagram

Minnow et ses chatons sont entre de bonnes mains et heureux. Les petits seront bientôt suffisamment grands pour être proposés à l’adoption. Leur mère pourra, elle aussi, prendre un nouveau départ au sein d’une famille aimante et en finir ainsi définitivement avec l’errance.

Catz 4 Life / Instagram