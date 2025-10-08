À 10 ans, cette “douce mamie” féline cherche sa famille pour la vie suite à son abandon juste avant un déménagement

Les animaux de compagnie d’un âge avancé ne devraient avoir comme préoccupations principales que l’attente des siestes, caresses et prochains repas. Pourtant, certains d’entre eux voient leur vie bouleversée par un abandon, à l’image de Maisel, une “douce mamie” de 10 ans qui a été déposée à la SPA de Haguenau (Bas-Rhin), juste avant un déménagement.

Le média Actu Grand-Est a récemment partagé une publication de la SPA de Haguenau. Dans son message, l’association de protection animale raconte l’histoire de Maisel, une chatte senior âgée de 10 ans. La pauvre bête a été déposée au refuge juste avant un déménagement.

Il est compliqué de juger un tel geste. Peut-être a-t-il été fait la mort dans l’âme, sa famille devant passer d’une vie en maison avec jardin à celle d’un appartement. Les conditions n’étant alors plus réunies pour que l’animal vive confortablement. Cette raison est envisageable, car la SPA précise dans son annonce que Maisel espère “une maison où elle pourra profiter de l’amour d’une famille, et surtout un accès à l’extérieur pour se balader et profiter du soleil comme elle aime tant”.

Ceci étant dit, quelle que soit la raison de cet abandon, la pauvre Maisel se retrouve désormais sans famille et sans foyer. Pourtant, cette “douce mamie” présente une personnalité avenante, elle qui est “gentille, sociable et très gourmande”. La SPA précise également que la boule de poils a une très jolie voix , dont elle n’hésite pas à se servir pour obtenir ce qu’elle adore par-dessus tout : câlins et attentions.



© spahaguenau / Facebook

Connaître l’abandon à 10 ans doit être difficile, a fortiori lorsqu’on a connu la chaleur d’un foyer. Malgré tout, Maisel ne se laisse pas abattre et attend de patte ferme l’arrivée de sa famille pour la vie. Une commentatrice de la publication Facebook semble bien connaître notre infortunée chatte, qu’elle décrit également comme “vraiment très douce et câline”, parfaite “pour les adeptes des ronrons”.