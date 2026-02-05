« Ils avaient besoin l'un de l'autre », un chaton sauvé par l’armée redonne le sourire à un vétéran endeuillé (vidéo)

De ses débuts difficiles près d’une base militaire au Moyen-Orient à sa nouvelle vie aux États-Unis, Peamer a surmonté de nombreux obstacles. Grâce à l’association Paws of War, cette petite chatonne a retrouvé non seulement la santé, mais elle a aussi redonné à un vétéran endeuillé le goût de vivre.

Nous vous parlons régulièrement des actions de Paws of War, une association américaine à but non lucratif dédiée au sauvetage, à la réhabilitation et à l’adoption des animaux de militaires, de vétérans et de leurs familles.

Si elle permet souvent de réunir des soldats avec les boules de poils qu’ils ont rencontrées en mission à l’étranger, elle aide également les militaires sur place à prendre soin de leurs animaux. C’est précisément ce qu’elle a fait pour Peamer, une adorable petite chatonne errante.

Un début de vie difficile au Moyen-Orient

Peamer est née avec ses 5 frères et sœurs près d’une base militaire américaine au Moyen-Orient. Peu après sa naissance, un animal sauvage a attaqué sa famille, et sa maman a dû fuir avec 4 chatons, laissant Peamer et un autre bébé derrière elle.

Heureusement, les soldats de la base qui surveillaient la petite famille féline ont recueilli les 2 chatons abandonnés, se relayant pour les nourrir au biberon et veiller à leur survie.

© Paws of War

Hélas, malgré toute leur attention, les soldats n’ont pas pu sauver le frère de Peamer.

La petite chatonne, quant à elle, a pu grandir et s’est même épanouie auprès de ses soigneurs. Sa santé restait toutefois fragile, c'est pourquoi les soldats ont fait appel à Paws of War pour garantir son bien-être.

© Paws of War

L’équipe de l’association est alors venue chercher la minette dans cette base isolée pour l’emmener chez le vétérinaire situé à 16 heures de là.

Après des semaines de soins pour retrouver la santé, Peamer s’est finalement envolée vers les États-Unis, où l’association a tout fait pour lui trouver une famille aimante.

2 vies sauvées

Par un heureux hasard, la petite chatte est arrivée aux États-Unis au moment où Anthony Bracchi, vétéran du Vietnam, cherchait un petit compagnon pour surmonter le deuil de sa femme et de son chat.

La rencontre entre le vieil homme et la chatonne a été un succès immédiat : dès les premiers instants, ils se sont apportés beaucoup de réconfort.

« Après la perte de ma femme et de mon chat, la maison était d'un silence insupportable », a expliqué Anthony Bracchi à People. « Peamer n'est pas simplement entrée dans ma vie, elle me l'a redonnée. Je crois sincèrement que nous nous sommes trouvés au moment précis où nous devions nous rencontrer. »

© Paws of War

De son côté, l’association s’est réjouie de cette jolie adoption. « Cette histoire illustre parfaitement notre mission », a déclaré Robert Misseri, cofondateur de Paws of War. « Ils avaient besoin l'un de l'autre. On ne pouvait rêver d'une meilleure association, et nous sommes ravis d'avoir pu y contribuer. »