Illusion d'optique : la science prouve que les chats aiment aussi se cacher dans des « fausses » boîtes

Les chats sont connus pour aimer les cartons. Mais avez-vous déjà remarqué qu’ils aiment aussi s’installer dans de simples carrés dessinés au sol ? Et ce n’est pas un hasard ! Une étude a montré qu’ils réagissent à des formes simples et même à des illusions d’optique. On vous explique.

C’est prouvé, un simple carton peut suffire à apaiser un chat : les parois lui donnent en effet un sentiment de sécurité très réconfortant. Plus étonnant encore, il lui arrive aussi de choisir des carrés tracés sur le sol, une feuille ou même un journal, comme s’il y trouvait le même confort que dans une boîte. Ce comportement intriguant a bien sûr attiré l’attention de chercheurs qui ont souhaité le mettre à l’épreuve.

Une expérience scientifique originale sur la perception des chats

Intitulée « If I fits, I sits » (une expression anglophone qui signifie « si je rentre, je m’y assois ») et publiée dans Applied Animal Behaviour Science*, une étude originale menée par Gabriella Smith s’est ainsi intéressée à la manière dont les chats perçoivent les formes, y compris lorsqu’elles n’existent pas vraiment.

Dans le cadre d’un projet participatif impliquant des citoyens, des petits félins ont ainsi été observés chez eux face à des carrés réels ou à des « carrés invisibles » créés grâce au motif de Kanizsa, une illusion d’optique qui prouve que le cerveau peut interpréter des informations visuelles incomplètes en les complétant à partir de ce qu’il anticipe ou connaît déjà.

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Les chercheurs ont ainsi fourni 6 images Kanizsa à 30 propriétaires de chats, chargés de les placer sur le sol durant 30 jours pour étudier les réactions de leurs boules de poils. Pour ne pas les influencer avec leur regard, les propriétaires devaient également porter des lunettes de soleil.

So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC — Gabriella E. Smith M.A. (@Explanimals) May 4, 2021

Résultats ? Plusieurs chats se sont installés sur ces carrés illusoires, comme s’ils étaient réellement matérialisés, suggérant une sensibilité aux contours même lorsqu’ils ne sont pas visibles.

« Les chats de cette étude se tenaient ou se sont assis plus souvent dans les stimuli Kanizsa et carrés […], révélant une sensibilité aux contours illusoires et soutenant notre hypothèse selon laquelle les chats traitent un carré illusoire comme ils traitent un carré réel », conclut Gabriella Smith. Autrement dit, nos petits félins réagissent aussi bien à de véritables carrés qu’à des illusions d’optique, comme les fameux carrés de Kanizsa.

Une perception plus complexe qu’il n’y paraît

Les résultats de cette étude laissent penser que les chats perçoivent les contours de manière plus fine qu’on ne l’imaginait. Ils montrent également que nos petits compagnons moustachus ont tendance à s’installer dans des zones délimitées, qu’elles soient physiques ou illusoires. Ce comportement pourrait s’expliquer par leur façon d’interpréter l’espace, mais aussi par leur instinct : les zones fermées ou délimitées leur procurent un sentiment de sécurité et de contrôle

Au-delà de la simple perception visuelle, ce comportement renvoie donc à des besoins plus profonds comme celui de se sentir protégé, dans un espace qu’ils peuvent facilement surveiller et maîtriser. Une chose est sûre : cette expérience confirme que le comportement félin reste toujours aussi fascinant !

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Laissez des cartons accessibles dans différentes pièces ;

Créez des « zones refuges » au calme (couchages en hauteur, cachettes, coin cosy pour la sieste…) ;

Évitez de déplacer trop souvent ses objets favoris ;

Proposez-lui des espaces délimités (tapis, coussins…) ;

Veillez à ce que son bac à litière soit propre et bien entretenu ;

Prenez le temps de câliner votre boule de poils et de jouer avec elle tous les jours.