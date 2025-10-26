Ils veulent offrir un compagnon à leur chatte mais ses premières réactions sont glaciales (vidéo)

Quand une chatte habituée à être le centre de l’attention voit débarquer un petit nouveau à la maison, la cohabitation peut réserver bien des surprises. Sur TikTok, les premières réactions de Feather face à l’arrivée de Toothless, un chaton plein d’énergie, ont amusé les internautes.

Les propriétaires de Feather, une chatte à la robe tigrée, avaient l’impression qu’elle souffrait de solitude. Ils se sont alors dit qu’elle avait besoin d’un compagnon et ont décidé d’adopter un adorable chaton noir appelé Toothless.



@toothlessandfeather / TikTok

La famille avait hâte de présenter les 2 félins. Leur première rencontre ne s’est toutefois pas vraiment déroulée comme prévu. Feather ne semblait pas très enthousiaste en faisant la connaissance de son nouveau petit frère. On devinerait presque un soupçon de “dédain” dans sa manière de le regarder, même s’il s’agissait davantage de surprise.

Cette scène, on peut la découvrir dans une vidéo mise en ligne le 16 août 2025 sur le compte TikTok “@toothlessandfeather”, qui est consacré à ce duo et que suivent près de 5000 followers.

La séquence, relayée par Newsweek , a généré plus de 700 000 vues sur le réseau social. La voici :

“Pensant que notre chat se sentait seul, nous avons décidé d'adopter un chaton. Elle le déteste”, indique le texte incrusté. L’utilisation du mot “déteste” est, bien sûr, volontairement exagéré de la part de la propriétaire des 2 chats. Feather ne détestait évidemment pas son jeune congénère. Elle avait juste besoin d’un peu de temps pour s’habituer à sa présence.

Feather et Toothless s’apprécient désormais

Cela s’est d’ailleurs confirmé par la suite. En légende, leur maîtresse a rassuré les internautes en expliquant que ce n’était qu’une plaisanterie . “Ils s’entendent très bien maintenant, assure-t-elle. Mais il est vrai que Feather regrette l'époque où elle était le bébé de la famille.”

Feather et Toothless sont devenus amis, mais ils continuent de se chamailler de temps en temps, comme on peut le voir dans cette autre vidéo :

