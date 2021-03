L'illusion d'optique d'un chat sans cou qui interroge

Un chat sans cou ? Une photo postée récemment sur Reddit propose une incroyable illusion d’optique. L’image en a déconcerté plus d’un. Elle cache toutefois une belle histoire d’amitié féline.

Internet pullule de photos d’animaux de compagnie où ces derniers apparaissent plus ou moins à leur avantage. Certaines des scènes que montrent ces images sont extrêmement mignonnes, d’autres hilarantes ou, à l’inverse, assez tristes. Mais il existe une autre catégorie de clichés qui suscitent aussi de très nombreuses réactions et sont souvent partagées en masse.

Ce sont des images caractérisées par des illusions d’optique. Elles sont généralement capturées de manière fortuite, sans intention de créer un débat, mais une fois relayées, donnent lieu à toutes sortes d’interprétations.

C’est précisément le cas de la photo dont il s’agit ici, postée il y a quelques jours sur Reddit par un utilisateur utilisant le pseudonyme I_spin_bubbles.

Le timing et le hasard ont créé une situation totalement surréaliste, où on a l’impression d’être en présence d’un chat dont la tête se trouve dans une corbeille et est séparée du corps, sans cou pour les relier.

« Une tête dedans, une tête dehors. Chat complet ». C’est ainsi qu’est intitulée l’image publiée fin février sur le site web communautaire.

Assez rapidement, on finit par comprendre les « dessous » de ce petit tour digne des exploits de David Copperfield ; il y a, bien évidemment, 2 chats et non pas un. La tête est celle de Koda, tandis que le corps appartient à sa congénère Lilly.

Des chats qui s’adorent

Une autre photo les montre d’ailleurs tranquillement installés l’un à côté de l’autre. Leur maître raconte à The Dodo que les 2 chats sont inséparables. Ils passent le plus clair de leur temps ensemble, qu’il s’agisse de faire la sieste, de jouer ou de se chamailler.

Il précise que Lilly est âgée de 8 mois et qu’elle bien plus petite que Koda, mais cela ne l’empêche pas de lui tenir la dragée haute quand il essaie de durcir leurs séances de jeu.