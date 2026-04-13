Pourquoi les chats sont-ils irrésistiblement attirés par les boîtes en carton ?

Ceux qui ont la chance de vivre avec un chat le savent bien : il suffit d’ouvrir un carton vide pour que la boule de poils apparaisse comme par magie, et y saute aussitôt dedans. Mais qu’est-ce qui rend ce simple morceau de carton si irrésistible ? Découvrons ensemble ce qui fait de ces boîtes un véritable paradis pour nos compagnons félins.

Si vous souhaitez faire plaisir à votre minou, inutile d’investir dans des jouets coûteux : un simple carton fera parfaitement l’affaire ! Avez-vous déjà remarqué qu’il suffit qu’un colis arrive pour que, en un instant, votre chat s’y installe comme s’il venait de trouver un trésor ? Même les plus petites boîtes exercent sur lui une véritable attraction, au point de rivaliser avec le confort de son panier préféré. Des cartons à chaussures aux grands cartons de déménagement, aucun ne résiste à sa curiosité.

Loin d’être un simple caprice, cette passion est en réalité un comportement universel chez les félins qui est motivé par plusieurs facteurs bien précis. Voici 5 raisons pour lesquelles nos compagnons à moustaches adorent tant les cartons.

5 raisons pour lesquelles les chats raffolent des cartons

C’est un refuge apaisant

Pour les chats, une boîte en carton est bien plus qu’un simple objet : c’est un véritable refuge. Par instinct, ils aiment se cacher dans des espaces clos pour se sentir en sécurité, à l’abri des regards et du bruit. Hérité de leurs ancêtres sauvages, ce besoin de se dissimuler leur permet à la fois d’éviter les dangers et d’observer leur environnement en toute tranquillité. Les cartons, avec leurs parois enveloppantes, leur offrent ainsi un cocon rassurant où ils peuvent se détendre et profiter de longues siestes. Et ce n’est pas seulement une impression ! Des recherches menées par Claudia Vinke, vétérinaire à l’Université d’Utrecht (Pays-Bas)*, ont en effet montré que les chats ayant accès à des boîtes en carton sont plus calmes et moins stressés, notamment dans des situations nouvelles ou bruyantes. En quelques jours seulement, ces refuges improvisés contribuent à leur bien-être, les aidant à se sentir plus sereins et en confiance.

Ils peuvent s’y cacher et guetter leur proie

En plus d’être rassurante, la boîte en carton est une cachette idéale pour les chats. Elle leur permet d’observer leur environnement sans être vus, un peu comme depuis un petit château fort. Discrètement installés à l’intérieur, ils peuvent surveiller tout ce qui se passe autour d’eux, prêts à bondir à tout moment. Ce comportement vient directement de leur instinct de chasseur : même sans sortir, ils trouvent dans le carton un moyen de « traquer » leur proie comme ils le feraient dans la nature.

C’est une source de stimulation

Les boîtes en carton sont aussi une formidable source de stimulation mentale et physique pour nos petits compagnons à moustaches. Derrière leur apparence banale, elles offrent un véritable terrain d’exploration où tout devient prétexte à jouer, sauter, griffer ou mordiller. Leur texture légèrement rugueuse plaît particulièrement aux félins, car elle stimule leurs sens, tout en leur permettant d’aiguiser leurs griffes et de satisfaire leur besoin naturel de mâchouiller. Le bruit du carton qui craque sous leurs pattes ajoute encore à ce plaisir sensoriel. Pour les chats d’intérieur, ces boîtes deviennent même un terrain de jeu précieux, idéal pour se dépenser et éviter l’ennui.

Ils peuvent y marquer leur territoire

Les boîtes en carton jouent également un rôle important dans le marquage territorial des chats. En s’y frottant, en les griffant ou en s’y installant, ils y déposent leurs phéromones, créant ainsi un environnement qui porte leur odeur. Cette signature olfactive les rassure et renforce leur sentiment de sécurité. Le carton, avec sa surface absorbante, retient particulièrement bien ces odeurs, ce qui en fait un support idéal pour le marquage. Ainsi, la boîte devient un espace familier et apaisant, où le chat se sent pleinement chez lui.

Ils apprécient son confort thermique

Enfin, les boîtes en carton offrent à nos minous un confort thermique particulièrement appréciable. Grâce à ses propriétés isolantes, le carton retient en effet naturellement la chaleur et crée un espace douillet où ils peuvent se blottir. Dès leur plus jeune âge, les chats associent la chaleur à un sentiment de bien-être, une habitude qui perdure à l’âge adulte. Ainsi, une simple boîte en carton peut rapidement devenir un petit nid cosy, idéal pour faire la sieste, surtout lorsque les températures baissent.

L’info Woopets - Comment bien utiliser les boîtes en carton pour le bien-être de son chat ?

Pour que votre boule de poils profite pleinement de ses cartons sans risque, quelques précautions simples doivent être prises :

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Choisissez des boîtes propres et sûres : sans agrafes, sans rubans ni résidus toxiques.

Vérifiez leur solidité : une boîte stable évitera les chutes ou les mauvaises surprises.

Adaptez la taille du carton à celle du chat : ni trop grande (moins rassurante), ni trop petite (éventuel risque de blocage).

Tenez compte de l'âge de votre minou et de sa personnalité : certains chats préfèrent jouer avec les cartons, d’autres se reposer au calme à l’intérieur.

Renouvelez régulièrement les cartons : ils s’usent vite et peuvent devenir moins hygiéniques.

Surveillez le comportement de votre petit félin : un chat qui reste inhabituellement longtemps caché peut être stressé ou souffrant.

Transformez les boîtes en espaces ludiques : cachettes, tunnels, jouets… laissez parler votre imagination !