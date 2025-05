Il sauve un chaton d’un baril d’eau sale sur un chantier, sans imaginer le lien qui allait naître

Les plus belles histoires d’amitié prennent souvent vie de manière fortuite et, dans certains cas, dans un contexte tragique. C’est précisément ce qui s’est passé pour Kyle Norton et une chatte à la robe rousse appelée Lilo et qui n’était encore qu’un petit chaton à l’époque. La tragédie n’a pas eu lieu en l’occurrence, l’homme étant intervenu à temps.

Responsable de chantier, Kyle Norton était au travail sur un site de construction quand il a été alerté par des miaulements provenant d’un vieux baril. A l’intérieur de ce dernier rempli d’eau et de détritus, il a découvert un chaton femelle en grande détresse.

La jeune féline au pelage roux tentait désespérément de garder la tête hors de l’eau. Elle était terrifiée, transie de froid et à bout de forces. Kyle Norton a immédiatement renversé le baril. Quand il l’a prise dans ses bras, elle a émis un petit miaulement qui a fait comprendre à son sauveur qu’elle avait bien l’intention de s’accrocher à la vie de toutes ses maigres forces.



Kyle Norton

Il l’a essuyée et réchauffée, puis emmenée chez lui pour prendre soin d’elle. Entretemps, il a pu voir comment elle s’était retrouvée dans cette périlleuse situation grâce aux caméras de surveillance du chantier. La vidéo montrait, en effet, le chaton tombant dans le baril sous les yeux de ses congénères.

La petite minette polydactyle, qu’il a appelée Lilo, a eu droit à un bon bain et à un succulent repas. Kyle Norton lui a également aménagé un coin confortable.



Kyle Norton

La jeune chatte s’en parfaitement remise de sa mésaventure. Elle a été examinée par un vétérinaire qui a constaté qu’elle était en bonne santé. Kyle Norton n’avait pas l’intention d’adopter, ne se considérant pas comme une « personne à chats ». D’ailleurs, il avait déjà une chienne Saint-Bernard de 54 kilogrammes répondant au nom de Winnie. Rien ne garantissait l’entente entre les 2 animaux.

L’issue était évidente

Toutefois, il s’attachait de plus en plus à sa petite protégée, et l’idée de la garder commençait à faire son chemin dans son esprit. « Je me suis dit : bon sang, je ne peux pas remettre le chaton dehors. Tu sais quoi, je crois qu'on a peut-être un chat », confie l’intéressé à The Dodo. Il a finalement pris la décision de l’adopter.



Kyle Norton

Lilo était de plus en plus à l’aise avec la chienne. « Il n’a pas fallu plus d’une semaine avant que Lilo ne se jette sur Winnie et ne saute sur son nez », raconte son adoptant.

Des années après le sauvetage, cette amitié n’a fait que grandir. Lilo est devenue une chatte adulte heureuse, épanouie et en pleine forme. Elle comble Kyle Norton de bonheur et est pleine d’affection à l’égard de Winnie.