Un chat siamois polydactyle et abandonné recherchait une maison pour offrir son amour gros comme ses pattes

© Cat Man Chris / The Runaways Animal Rescue

Trouvé errant, un chat polydactyle extrêmement doux et amical a été confié à une famille d’accueil. C’était la première étape de sa nouvelle vie, puisqu’il n’a pas dû attendre longtemps avant de découvrir son foyer définitif.

Cela faisait plusieurs années que Chris Poole suivait et prenait soin d’une colonie de chats errants. Celui que l’on surnomme « Cat Man Chris » était aidé par plusieurs autres bénévoles pour nourrir ces animaux et faire en sorte qu’ils restent en bonne santé. Ils veillaient aussi à leur sécurité, sachant qu’il y avait un chantier à proximité, mais aussi des coyotes qui étaient susceptibles de s’en prendre à eux.

Un jour, le groupe de chats a vu arriver un nouveau membre. Il s’agissait d’un Siamois polydactyle, doté de 6 doigts à chaque patte. Il était étonnamment confiant et très amical, raconte Cole and Marmalade. Quand Christine, l’une des bénévoles, est venue vers lui, il s’est laissé approcher sans aucun problème. Ce qui l’a amenée à penser qu’il avait très probablement une famille. Avait-il été abandonné ou s’était-il échappé ? Personne n’avait réponse à cette question.

Chris Poole est allé le chercher. Il l’a pris en charge pendant quelques jours et l’a emmené chez le vétérinaire. Celui-ci a découvert qu’il présentait un souffle cardiaque, mais heureusement de faible intensité. Il n’avait aucun autre problème de santé et n’était pas identifié.

Une famille aimante rapidement trouvée pour le Siamois polydactyle

Le Siamois, qui a été appelé Valentino, a ensuite été confié à une famille d’accueil. Peu de temps après, l’association The Runaways Animal Rescue, basée à Pasco en Floride, lui a trouvé de nouveaux adoptants.

A lire aussi : Sensible à la cause animale, cet homme fortuné a partagé son héritage entre sa famille et les chats du musée de l'Ermitage en Russie

Un couple avec enfant avait perdu son chat. Ils voulaient en adopter un autre et ont été touchés par l’histoire de Valentino. Après avoir étudié les différentes candidatures, l’équipe de The Runaways Animal Rescue a fini par sélectionner la leur. Le chat s’est vite acclimaté à son nouvel environnement et mène, depuis, une existence heureuse auprès de ses nouveaux humains.