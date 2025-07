« Il s’est retrouvé à la rue lorsque sa propriétaire est partie à l’hôpital », ce chat endeuillé rêve d’une nouvelle famille à aimer

Ne vous y méprenez pas : ce n’est pas la photo du Chat Potté, célèbre personnage des films d’animation Shrek, que vous voyez-là, mais celle d’un matou répondant au nom de Kenny. Ce magnifique petit félin au pelage roux a vécu une épreuve douloureuse, avant d’être pris en charge par l’association vauclusienne Chats Là Là de Valréas.

En effet, Kenny a tout perdu du jour au lendemain, quand son ancienne maîtresse a exhalé son dernier souffle. « Il s’est retrouvé à la rue lorsque sa propriétaire est partie à l’hôpital finir ses jours, expliquent les bénévoles sur Animaux.fr, nous ne savons donc pas grand-chose de son passé… »

Placée en famille d’accueil, la boule de poils âgée de 6 ans espère mettre la patte sur des adoptants aimants et responsables, qui lui offriront la vie qu’il mérite.

Kenny Race : Européen Âge : 6 ans et 6 mois Localisation : Valréas (84600)

Un chat sociable, qui aime le contact humain

Sous cet air grognon se cache un cœur rempli d’amour. D’après ses bienfaiteurs, Kenny est un chat sociable avec les humains, qui apprécie les caresses. « Ce n’est qu’un détail physique et cela ne correspond pas à son caractère », précisent les bénévoles de l’association Chats Là Là de Valréas. Néanmoins, il reste « encore sur la réserve avec les autres chats », ajoutent-ils, « il n’est pas agressif, mais plutôt craintif et leur crache dessus pour les tenir à distance ».

Stérilisé, déparasité et identifié par puce électronique, le beau Kenny est disponible à l’adoption. Cette nouvelle aventure lui permettra de rompre avec le passé, et de savourer pleinement un nouveau bonheur. N’y a-t-il rien de plus merveilleux pour un animal que de vivre dans la sérénité et de faire partie intégrante d’une famille aimante ?

