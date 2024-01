L’histoire inspirante de Shrek, un chat au physique atypique qui a obtenu une seconde chance dans la vie

Shrek est un gentil matou qui était victime d’intimidation dans une colonie de chats sauvages de l’Arizona. Partiellement aveugle, le pauvre chat souffrait aussi de divers problèmes de santé qui ont pu être réglés grâce à l’intervention d’une association de sauvetage. Le matou au physique atypique a depuis conquis le cœur de nombreux internautes et s’est vu offrir une nouvelle vie à New York.

Shrek vivait dans une colonie de chats sauvages près d’un aéroport de Tucson (Arizona, États-Unis), mais ce chat doux n’y avait pas sa place. Intimidé par ses congénères, le matou souffrait de malnutrition et il était couvert de cicatrices de combats.

Trouvé par une bénévole de l’association Poets Square Cats, il a ensuite été accueilli dans le sanctuaire Whiskers N Wishes fondé par Emily Shields à Marana.

Un gentil matou avec un douloureux problème de santé

En raison de son apparence étrange qui ressemble un peu à l'ogre du film d’animation, on lui a donné le nom de Shrek. Comme le rapporte Bored Panda, le pauvre chat était dans un piteux état au moment de son sauvetage.

© wishesrecue / Instagram

« Shrek avait l’air vraiment rude. Il ne mangeait pas assez à cause des autres chats, et ses yeux étaient assez gluants et dégoûtants. Comme beaucoup de chats des rues mâles, il est positif au FIV. », se souvient Emily.

Shrek a dû subir plusieurs interventions chirurgicales en raison de son état (stérilisation, chirurgies dentaire et oculaire).

« Shrek avait un entropion, c’est-à-dire que ses paupières poussaient vers l’intérieur et que les cils poignardaient ses globes oculaires. C’est douloureux et c’est évidemment difficile pour lui de voir. », a expliqué Emily.

Shrek a donc été opéré et après son rétablissement rapide, le monde a découvert ses beaux yeux bleus.

De chat sauvage à chat domestique

Une fois guéri, le matou a seulement attendu 2 mois avant d’être adopté par un merveilleux couple de New York. Son nouveau papa n’a pas hésité à prendre l’avion pour Phoenix et à conduire jusqu’à Tucson pour aller chercher le doux Shrek.

© shrek.in.the.city / Instagram

Depuis, ses nouveaux parents gèrent différents comptes de médias sociaux qui permettent de suivre la nouvelle vie du chat aux yeux bleus et au physique particulier.

Bien que sa vision reste quelque peu altérée, Shrek est enfin capable de lever les yeux et de voir les choses au-dessus de lui. Il peut donc pleinement profiter d’une vie incroyable pour un ancien chat des rues de l’Arizona, riche et heureuse et il semble en apprécier chaque instant !

© shrek.in.the.city / Instagram