Il offre le plus beau cadeau de Noël à son épouse endeuillée par la mort de son chat de 20 ans

Une femme était tombée sous le charme de 2 chatons qui attendaient d’être adoptés. Quelques mois plus tôt, elle avait perdu son chat, qui l’avait accompagnée durant 20 ans. Ce qu’elle ignorait, c’est que son mari, qui feignait refuser l’adoption des petits félins, lui préparer une surprise pour Noël.

IndyHumane, une association basée à Indianapolis dans l’Etat de l’Indiana, avait recueilli une portée de 6 chatons de 4 mois, dont un mâle et une femelle qui étaient très attachés l’un à l’autre. Peppy et Kringle étaient, en effet, inséparables, ce que leur famille d’accueil a rapidement constaté.

Jennifer, leur maîtresse à titre provisoire, était subjuguée par la beauté unique de Peppy, « de sa belle couleur de robe à ses yeux gris-bleu, sans oublier son nez rose et ses lèvres noires ». Quant à Kringle, elle a adoré ce petit être « joyeux et joueur, mais toujours le premier à se détendre, confie-t-elle à Love Meow. Il s’entend très bien avec tous les autres chatons. »



Taylor Smith, vétérinaire au refuge IndyHumane, était à la recherche d’un chat pour sa cousine. Cette dernière était endeuillée par la perte de son ami félin de 20 ans, survenue en octobre. La jeune femme a pu voir les photos de Peppy et Kringle, et a été immédiatement séduite.



Seulement, quand elle en a parlé à son mari, celui-ci lui a dit qu’il ne voulait plus de chats. Ce qu’elle ne savait, c’est que l’homme jouait la comédie à ce moment-là. Dans le plus grand des secrets, il a en effet contacté le Dr Smith pour arranger l’adoption et la surprise, qu’il voulait faire à son épouse l’avant-veille de Noël.

« Elle a pleuré quand je lui ai dit que son mari les avait déjà adoptés »

Le 23 décembre, donc, la vétérinaire est arrivée chez sa cousine, qui n’était pas encore rentrée, et posé les 2 chatons sur le canapé en attendant son retour. Quand elle est entrée chez elle et qu’elle a vu Peppy et Kringle, elle n’a pas tout de suite compris, pensant que Taylor Smith les avait simplement amenés en visite.



Elle se demandait alors comment son époux allait réagir. Puis la vétérinaire lui a tout raconté. « Elle a pleuré quand je lui ai dit que son mari les avait déjà adoptés. C’était super mignon », relate le Dr Smith.

Les chatons, eux, adorent leur nouvelle vie auprès de cette famille aimante qui les a gâtés pour leur premier Noël.

