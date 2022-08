Il ne se voyait pas vivre avec un chat, mais il a changé d'avis le jour où une chatte a accouché chez lui

Il n’était pas fan des chats, mais Tony Kaina s’est « converti » lorsqu’une chatte errante a choisi sa maison pour donner naissance à ses petits. Il raconte à Leader Publications la merveilleuse histoire d’amitié qui le lie à Stanley.

Tony Kaine habite Dittmer, petite ville située à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Saint-Louis, dans l’Etat du Missouri. Lui qui se disait ne pas être un homme à chat a fini par en adopter un et par en tomber totalement amoureux.

Aujourd’hui, Stanley a 3 ans. Ce chat à la robe tabby ne le quitte pas d’une semelle, et tous 2 sont devenus inséparables. Le père de famille le décrit comme « loyal, aimant et attentionné ».



Tout avait commencé en 2019. Ce jour-là, une chatte errante était sur le point de mettre bas et cherchait un endroit calme et sûr pour le faire. Elle avait élu domicile dans la propriété de Tony Kaine. Peu après, elle avait donné naissance à une portée d’adorables chatons. « Nous avons gardé Stanley », dit-il.

A l’époque, son équipe de hockey sur glace préférée venait de remporter la Coupe Stanley, consacrant le champion nord-américain. Les Blues de Saint-Louis avaient battu les Bruins de Boston en finale. « C’est de là que vient son nom », explique Tony Kaine à ce propos.

Un chat-chien

Il ne s’ennuie jamais avec Stanley à ses côtés. Il est heureux d’avoir pris la décision de l’adopter et d’avoir dépassé ses réticences passées. Devenu totalement accro à ce chat, il adore le voir à l’œuvre, faire les choses que font la plupart des félins. Certains de ses comportements font même penser à ceux du chien. « Il est tellement intelligent. Il joue à chercher. Il a des petits jouets en forme de souris. Je les jette et il les ramène. Il vient quand on l'appelle », relate ainsi son humain.

L’une des activités préférées de Stanley consiste aussi à se placer à la fenêtre pour observer oiseaux, lapins et tant d’autres animaux.

Tony Kaina est fier d’en avoir fait un membre à part entière de sa famille. Stanley lui apporte énormément de bonheur au quotidien.