Retrouvé dans un parc avec sa cage de transport, un chat affamé apprend à faire confiance au sein de sa famille d’accueil (vidéo)

Lorsque Meagan a reçu un appel lui indiquant la présence d’un chat en détresse, elle a tout de suite entrepris d’aller le retrouver. Privé de nourriture durant un long moment, l’animal a dévoré tout ce qu’on lui offrait. Il aura fallu du temps et de la patience pour que le minet fasse confiance en ceux et celles qui lui ont tendu la main.

Le chat nourri par des passants, notamment une jeune femme qui veillait sur lui depuis plusieurs semaines, a enfin été sorti de sa situation. L’animal se cachait derrière sa caisse de transport et semblait craindre son environnement. La situation n’était cependant pas pérenne et le chat devait trouver une certaine stabilité, avoir un toit au-dessus de sa tête, et de la nourriture tous les jours.

C’est donc Meagan, elle-même à la tête de la structure PuppyKittyNYCity, qui a proposé d’accueillir le chat, nommé Lincoln, chez elle, le temps de lui trouver une autre famille d’accueil.

@puppykittynycity / Instagram

La peur évidente du manque

Lorsque Meagan a proposé un premier repas au chat, il l’a dévoré dans la minute. Elle lui a donc donné une autre boîte, pour lui montrer qu’il était désormais en sécurité.

Très anxieux, Lincoln s’est caché dans un coin d’une pièce de la maison de la fondatrice et tentait de se faire oublier. Cependant, la faim le ramenait toujours vers sa protectrice, bien décidée à lui amener une ouverture sur le monde. C’est bien grâce à la nourriture que Meagan est arrivée à ses fins.

Petit à petit : l’apprentissage d’une vie en famille

À chaque heure de repas, le chat était donc au rendez-vous. Meagan a eu l’idée de faire manger le félin dans sa main, pour opérer un rapprochement. Il a accepté, mettant de côté ses appréhensions. Devant sa pâtée, il arrivait tout de même qu’il grogne encore, mais les choses sont progressivement rentrées dans l’ordre.

@puppykittynycity / Instagram

Meagan expliquait à Love Meow : « Regarder un chat en famille d’accueil apprendre à faire confiance est l’une des expériences les plus enrichissantes ».

A lire aussi : La propriétaire de Luna la chatte séniore atteinte de démence revient sur son émouvante première nuit à la maison (vidéo)

« Il a besoin d’un foyer patient »

La fondatrice du refuge a eu le temps de bien cerner la personnalité de son petit protégé durant son séjour. Elle affirmait : « C’est un petit survivant résilient avec un cœur rempli d’amour. Il a traversé beaucoup d’épreuves, mais malgré ses débuts difficiles, il reste incroyablement gentil et affectueux ».

@puppykittynycity / Instagram

Pour l’heure, le minet a rejoint une autre famille d’accueil. Aux dernières nouvelles, il allait « beaucoup mieux ». Moins obsessionnel vis-à-vis de la nourriture, il apprend le plaisir de jouer avec beaucoup d’entrain.