Stressée par son séjour au refuge, une maman chat s'illumine lorsqu'elle franchit la porte d'une famille d'accueil (vidéo)

Il y a quelques jours, une chatte a été retrouvée dans les rues du Nevada (États-Unis) en compagnie de sa portée de chatons, luttant pour survivre. Ils ont été emmenés dans un refuge, mais la chatte était tellement stressée qu’elle semblait agitée et « non socialisée », rapporte Love Meow.

Un séjour éprouvant

Conscients que le refuge ne lui offrait pas un environnement optimal, les bénévoles ont demandé de l’aide aux autres associations locales. Le personnel du Homeward Bound Cat Adoptions n’a pas hésité à la prendre en charge, et leur bénévole d’accueil, Ellen Richter, a ouvert les portes de sa maison à toute la famille de félins.

@foster_kitten_tails / Instagram

Ellen s’attendait à accueillir une chatte sauvage, mais lorsque cette dernière est sortie de sa cage de transport, tout a changé. « C’est un amour », a-t-elle déclaré.

Une chatte métamorphosée

En effet, la chatte - baptisée Violetta - s’est révélée extrêmement amicale et affectueuse. Au refuge, elle subissait un stress énorme en essayant d'assurer la sécurité de ses chatons. Dès qu'elle a posé le pied dans son foyer d'accueil, elle s'est détendue et a même commencé à ronronner.

@foster_kitten_tails / Instagram

Violetta a rapidement pris ses marques dans sa nouvelle maison. Elle pouvait allaiter ses chatons dans un lieu chaleureux, au milieu de couvertures moelleuses. Elle s’est prise d’une grande affection pour Ellen, et adorait se frotter à elle à toute heure de la journée.

Une maman exemplaire

Lorsque Violetta est arrivée chez Ellen, un nouveau chaton orphelin a été admis chez elle. Il avait désespérément besoin de l’amour d’une mère, et Violetta n’a pas tardé à lui donner ce dont il rêvait le plus. « Elle a immédiatement commencé à s’occuper de ce bébé comme s’il était le sien », se souvient sa mère d’accueil.

Maman dévouée, Violetta passe la plupart de son temps à nourrir tous ses chatons et à s’assurer qu’ils soient propres de la tête aux pattes. Mais quand Ellen entre dans la pièce, elle se rue vers elle, et insiste pour s’asseoir sur ses genoux et être couverte de caresses.

« Elle est tellement gentille, elle me fait des bisous et veut se blottir sur mes genoux. Elle est superbe et magnifique », a déclaré Ellen.

@foster_kitten_tails / Instagram

Aujourd’hui, Violetta est ravie de savoir que ses chatons sont en sécurité. La méfiance dans ses yeux s'est estompée depuis qu'elle a quitté le refuge, et elle a été remplacée par une joie immense. Chaque jour, elle continue de remercier Ellen en la comblant de ronronnements.