Ce chat qui devait être tenu à l'écart des enfants selon son refuge est en réalité le meilleur des grands frères (vidéo)

Lorsque des animaux arrivent dans un refuge ou une organisation de secours, le personnel émet à leur propos le meilleur jugement possible à partir d’informations limitées. Parfois, malheureusement, il se trompe. Ce fut le cas pour BamBam, un gentil chat dont la fiche descriptive indiquait qu'il serait préférable qu'il vive dans un foyer sans enfant. Aujourd’hui pourtant, il est le meilleur des grands frères pour sa petite sœur humaine.

Quand BamBam, un magnifique chat duveteux, a été abandonné au refuge, ses anciens maîtres ont avancé comme raison qu'il n'était pas gentil avec leur bébé. Le personnel de l’établissement de sauvetage a donc décidé de recommander pour le minou une nouvelle famille sans enfant.

Cette préconisation a certainement un peu inquiété la jeune femme qui souhaitait adopter BamBam, car elle était enceinte à l'époque. Celle-ci a tout de même voulu donner une chance au minou et elle n’a pas regretté sa décision !

Le meilleur des grands frères

Dans une vidéo Instagram relayée par PetHelpful, la nouvelle maîtresse de la boule de poils montre combien cette recommandation ne correspondait pas au chat qu’elle a adopté.

« C'était comme ça il y a 2 ans, quand nous avons décidé d'adopter BamBam, malgré le fait que le refuge recommandait de l'adopter dans un foyer sans animaux ni enfants », écrit-elle dans cette belle vidéo du chat jouant avec douceur avec son enfant. « Si seulement nous avions pu voir le lien qu'il développerait avec notre fille. »

BamBam est un adorable chat qui ne pourrait pas être plus doux avec sa petite sœur. Ils jouent ensemble et se font des câlins côte à côte. Le minou semble également très bien s’entendre avec sa sœur féline, Ginny.

Dans le cas de BamBam, le refuge a commis une erreur de jugement que la nouvelle maîtresse du chat ne lui reproche absolument pas. « Le refuge a fait ce qu’il fallait, et la plupart du temps, je vous dirais d’écouter ce que disent les spécialistes du comportement animal, mais nous avons tenté notre chance et avons fait nos recherches avec BamBam et ça a marché. », a déclaré sa maîtresse.

La difficulté d’émettre des recommandations

Les refuges sont obligés de croire les raisons pour lesquelles certaines familles abandonnent leurs animaux, même si celles-ci ne correspondent pas toujours à la réalité. Il est hors de question que ces boules de poils se retrouvent à nouveau dans une situation familiale qui ne fonctionne pas.

De fait, le personnel de ces associations de sauvetage n’a qu'une idée limitée de ce qu'ils ont vécu auparavant et les observent, de plus, dans un environnement stressant peu propice au dévoilement de leur véritable personnalité. C’est de cette manière qu’il porte parfois des jugements hâtifs et fait ses recommandations quant à leur future vie dans un foyer.

Dans le cas de BamBam, il est possible que sa première famille ait considéré que sa curiosité naturelle pour le bébé était un comportement inacceptable ou qu’elle n'ait pas donné au minou les soins et l'attention dont il avait besoin à cette occasion. L’histoire heureusement finit bien et BamBam profite aujourd’hui d’une merveilleuse vie de famille.