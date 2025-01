Un propriétaire heureux d’apprendre que son chat perdu se trouve chez son voisin fait désormais face à un chantage

Jackie a disparu après s’être enfui de sa maison. Son propriétaire inquiet s’est mis à sa recherche et a été soulagé d’apprendre que la boule de poils se trouvait chez son voisin. Il a vite déchanté en comprenant que ce dernier exigeait de l’argent s’il souhaitait récupérer son animal.

Un utilisateur de la plateforme Reddit connu sous le pseudonyme Conscious_Document_2 a partagé sa mauvaise expérience vécue avec son voisin. Il a perdu son chat, mais a été rassuré d’apprendre qu’il se trouvait chez ce dernier. Toutefois, l’individu a commencé à faire du chantage et ne souhaitait pas rendre le félin à son maître avant d’avoir récupéré de l’argent.

Conscious_Document_2 a confié être très attaché à son chat nommé Jackie. Alors, quand celui-ci a disparu après avoir fugué, il s’est immédiatement inquiété et l’a recherché. D’autant plus qu’il venait de neiger, ce qui rendait la situation encore plus stressante.

Les montagnes russes émotionnelles

Le propriétaire de Jackie a attendu le retour de son chat pendant des heures interminables jusqu’à ce qu’il reçoive un message sur son portable le lendemain de la disparition. Son voisin lui annonçait avoir retrouvé la boule de poils, qui se trouvait actuellement chez lui. Le maître du quadrupède était extrêmement heureux d’apprendre cela, mais la conversation écrite a vite pris une autre tournure.

Le voisin affirmait avoir acheté des croquettes au félin et demandait à être remboursé à hauteur d’environ 82 euros. Le maître de Jackie a trouvé la somme excessive et ne disposait pas de cet argent. Alors, son interlocuteur a refusé de lui rendre Jackie : « Le lendemain de sa disparition, j'ai reçu un SMS disant qu'ils l'avaient retrouvé. J'étais tellement excité, jusqu'à ce qu'ils refusent de me le rendre parce que je n'avais pas d'argent pour les “rembourser” immédiatement », écrivait le narrateur.

Ce dernier, se pensant victime d’une tentative d’escroquerie, a décidé de prévenir la police pour se protéger si la situation venait à prendre de l’ampleur. Les agents ont pris sa déposition et il est rentré chez lui, impuissant. Il a informé son voisin qu’il s’était rendu au commissariat, ce qui a vraisemblablement fait avancer les choses. En effet, le jour suivant, il a repéré Jackie dehors après que celui-ci ait été libéré : « Ils m'ont ignoré et le lendemain matin, lorsque j'ai promené mon chien, mon chat était de retour dehors ».

Le félin a retrouvé sa maison, au plus grand soulagement de son humain. Lequel a été bouleversé par la réaction de son voisin, mais rassuré que Jackie soit de retour : « J'imagine que ça aurait pu être pire », partageait Conscious_Document_2.