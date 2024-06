Un chat errant caché dans un buisson se transforme en découvrant la douceur des caresses et le confort

Il est passé de chaton errant et terrifié à chat d’intérieur qui met de l’ambiance à la maison. Son nom, DJ Mittens, lui sied donc à merveille. Grâce à la mère d’accueil bénévole qui prend soin de lui, il continue de s’épanouir malgré sa maladie neurologique et se prépare à la prochaine grande étape de sa vie.

Quand l’équipe de Puppy Kitty NYCity, une association dédiée au sauvetage des chiens et chats et basée à New York, a eu vent de la détresse d’un chaton caché sous un buisson, elle est rapidement passée à l’action. Elle s’est rendue sur les lieux et s’est tout de suite mise à essayer de l’attirer hors de sa cachette.

Sa mission s’annonçait complexe, car l’animal avait très peur des humains. Les bénévoles ont toutefois fini par le convaincre de venir vers eux en lui proposant quelques friandises.



Puppy Kitty NYCity / Instagram

Le minet tuxedo titubait en marchant. Ses bienfaiteurs suspectaient une hypoplasie cérébelleuse, une anomalie du système nerveux qui affecte la démarche et les mouvements, sans toutefois empêcher l’animal de mener une vie normale. Cela a été confirmé par le vétérinaire, chez lequel il a été emmené tout de suite après son sauvetage.

A la clinique, le chaton essayait de se cacher sous les meubles. L’errance et la survie étaient néanmoins derrière lui désormais, et un avenir radieux l’attendait.



Puppy Kitty NYCity / Instagram

« Il est en sécurité maintenant et n'aura pas à grandir dans un trou, explique Puppy Kitty NYCity à Love Meow. Il est avec une mère d’accueil expérimentée. Il reçoit énormément d'amour et de socialisation ».

La mère d’accueil en question s’appelle Alyssa. Elle a choisi le nom de DJ Mittens pour le félin, sans doute car il met beaucoup d’ambiance à la maison.



Alyssa / Instagram

« Il a montré à quel point il voulait de l'amour »

Le quadrupède a effectivement commencé à baisser la garde en apprenant à apprécier le confort et la sécurité de la vie de chat d’intérieur. Il s’est rapproché d’Alyssa, se montrant de plus en plus affectueux à son égard.

« Au début, il avait très peur, mais après avoir travaillé avec lui pendant plusieurs jours, il a montré à quel point il voulait de l'amour, dit la mère d’accueil. Il ronronne quand je le caresse. »



Alyssa / Instagram

DJ Mittens passe ses journées à courir dans tous les sens, à sa manière, et à explorer son environnement. Même lorsqu’il perd l’équilibre, il se relève et reprend ses investigations. Pour lui faciliter la vie, Alyssa a posé une multitude de tapis. Elle lui a même offert une fausse table de mixage, outil indispensable pour tout DJ qui se respecte.



Alyssa / Instagram

Le chat est désormais prêt pour l’adoption. Puppy Kitty NYCity à lui cherche une famille aimante pour toujours au sein de laquelle il continuera de s’épanouir.

Alyssa / Instagram