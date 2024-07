Des chatons trouvés dans une boîte en carton au milieu des déchets trouvent bonheur et sécurité au sein d’une famille aimante (vidéo)

Cameron King est un « papa chat » aimant et un père d’accueil dévoué pour les félins dans le besoin. Sur le compte Instagram @benjaminbutterscotch, cet homme au grand cœur a partagé l’histoire émouvante de 4 chatons errants et de leur jeune maman âgée d’à peine un an.

Cette dernière les avait cachés dans un tas de déchets et de vieilles boîtes en carton.

© @benjaminbutterscotch / Instagram (capture d'écran)

Les bébés étaient couchés sur des serviettes moisies, et souffraient d’une maladie des voies respiratoires.

Une fois mises en sécurité, les minuscules boules de poils ont été nommées Macy Gray, Dorian Gray, Christian Gray et Gandalf the Gray (le terme « gray » se rapporte à la couleur grise de leur robe).

© @benjaminbutterscotch / Instagram (capture d'écran)

En quête d’une famille pour la vie

Mais l’un des chatons a causé quelques frayeurs à sa famille d’accueil ! Tout d’abord, le vétérinaire a diagnostiqué une maladie infectieuse grave chez Gandalf, rapporte Newsweek.

Ensuite, le petit chat s’est fracturé une patte en descendant les escaliers. Enfin, il a dû subir une opération chirurgicale en urgence, après avoir avalé 60 cm de cordon.

© @benjaminbutterscotch / Instagram (capture d'écran)

« Heureusement, Gandalf et fort et résistant, déclare Cameron, il va toujours bien et tout porte à croire qu’il vivra une vie longue et heureuse. » Quant à ses frères et sœurs, ils se portent à merveille.

Désormais, tous les membres de cette petite famille féline sont prêts à passer à la prochaine grande étape : l’adoption. Leur père d’accueil espère qu’en partageant leurs aventures sur les réseaux sociaux, il les aidera à trouver un foyer pour toujours.

Nos amis les animaux méritent de connaître le bonheur

La vidéo de leur sauvetage, publiée le 21 juin 2024, a été visionnée plus de 2 millions de fois et a reçu 267 000 « like ». Des myriades d’utilisateurs ont exprimé leur soulagement et remercié Cameron pour son action remarquable. « Merci d’avoir vu leur valeur, de les avoir sauvés, de leur avoir offert un foyer et de l’amour », a par exemple écrit l’un d’entre eux avec émotion.

L’histoire de cette chatte et de ses petits trésors sur pattes nous rappelle le pouvoir de l’amour, ainsi que l’importance de la compassion. La vie dans la rue est souvent de courte durée pour les animaux errants ou abandonnés, en raison des maladies et autres dangers constants (accidents, manque de nourriture…). Pouvoir donner une seconde chance à des boules de poils en détresse est tellement gratifiant !