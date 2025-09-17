Affamée et rejetée, cette chatte a donné naissance dans la rue, son destin et celui de ses 8 chatons a basculé en un jour

La vie de chat errant n’a rien de simple, mais lorsqu’en plus on est la maman de 8 chatons, les choses deviennent franchement compliquées : cacher et protéger les petits, aller chercher de quoi manger… Pour Bellatrix, une petite chatte noire, ce quotidien aurait pu durer longtemps et se répéter, faute de stérilisation. Heureusement pour elle, un ange gardien va croiser sa route.

Du haut de ses 4 ans, Bellatrix pensait avoir une belle vie, entourée de sa famille dans un foyer chaleureux. Seulement voilà, ses humains n’ont plus voulu d’elle et l’ont donc abandonnée. Gestante , elle a mis ses 8 petits au monde dans la rue et a dû se débrouiller seule.

Et puis, un jour, la chance a tourné pour Bellatrix : elle s’est introduite dans le jardin d’une âme bienveillante. Cette dernière a alors contacté l’association Stray Cat Club afin de prendre en charge les pauvres bêtes. Hélas, le temps que l’équipe se rende sur place, les chatons et la maman s’étaient déjà cachés. Le lendemain, les bénévoles sont revenus et, par chance, toute la petite famille avait fait sa réapparition. Elle a donc pu être capturée afin d’être mise en sécurité. Les petits étaient dans un état lamentable , le pelage couvert de graisse et de suie.



© thestraycatclub / Facebook

Une famille d’accueil a pu s’occuper des 9 chats. Il y a eu du travail au début. La première tâche a été de laver les boules de poils. Certaines d’entre elles étaient si sales, que leur pelage semblait gris. Pourtant, 6 d’entre elles étaient noir et blanc, une était toute blanche et la dernière était d’un noir profond avec des “chaussettes” blanches aux pattes.

Après les bains, place au repas autour d’un grand plat familial. Tout ce petit monde a ensuite profité d’un bon repos bien mérité, notamment pour la maman chat qui, épuisée, est aidée par sa famille d’accueil. L’un de ses membres raconte ainsi à Love Meow : “Elle semble incroyablement reconnaissante d'être loin de ses petits. C'est une grande portée ; depuis toutes nos années de sauvetage, nous n'avons jamais vu une portée de huit chatons”.

Désormais en sécurité et loin de la rue, la famille féline peut s’épanouir pleinement. Vous vous demandez peut-être d’où vient le nom de Bellatrix. Eh bien il a tout simplement été trouvé par les donateurs de l’association. Le thème choisi étant “Harry Potter”, les petits se nomment maintenant : Hogwarts (Poudlard en français), Crookshanks (Pattenrond), Lumos, Hedwig, Wizard (sorcier), Tonks, Potter et Quidditch.