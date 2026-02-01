« Il a appuyé sa tête dessus comme pour dire : "J'ai besoin d'aide" », une bénévole tend la main à un chat malade et lui permet de trouver l'amour auprès d'une infirmière

L’année dernière, un chat blessé et malade a été trouvé dans un centre commercial américain. Déterminée à le soigner et à lui offrir une belle vie de famille, une bénévole de l’association Southern Arizona Cat Rescue a immédiatement volé à son secours après avoir été alertée de sa présence.

« Lorsqu'elle lui a tendu la main pour qu'il la renifle et voir sa réaction, il a appuyé sa tête dessus comme pour dire : "J'ai besoin d'aide" », confie un porte-parole de l’association Southern Arizona Cat Rescue (SACR) à la rédaction de Love Meow. L’année dernière, l’une de leurs bénévoles – nommée Maria – est intervenue dans un centre commercial, après avoir reçu une alerte concernant un pauvre chat errant.

Le va-nu-pattes, blessé et malade, s’est laissé attraper par sa sauveuse, qui l’a délicatement installé dans une cage de transport. Enfin en sécurité, il a ensuite été placé en famille d’accueil et a reçu le nom de Barthélemy (alias Bart).

© Southern Arizona Cat Rescue

Un matou qui fait fondre le cœur de ses soigneurs

Au sein de son foyer d’accueil, le félin a révélé toute sa tendresse. Pour la première fois depuis longtemps, il a pu s’endormir dans un panier douillet, en étant entouré d’amour.

Bart a aussi bénéficié d’un examen complet chez le vétérinaire. En plus d’avoir été castré, il a été soigné pour une blessure à l’oreille, un problème de dents douloureux et une otite. Ses bienfaiteurs ont également mis en place un traitement pour son diabète.

© Southern Arizona Cat Rescue

« C'était un patient exemplaire, qui faisait fondre le cœur de tous avec ses coups de tête et sa gentillesse, précise l’association, sans surprise, il est également FIV+ [virus de l'immunodéficience féline, similaire au sida humain]. On observe souvent ce phénomène chez les chats adultes non castrés ayant vécu dans la rue, surtout ceux qui ont des plaies qui ont cicatrisé longtemps. »

Avec des soins appropriés et une vie en intérieur, ce chat atteint du FIV peut s’épanouir et vivre longtemps.

© Southern Arizona Cat Rescue

Le coup de foudre

Au fil du temps, Bart – qui a toujours gardé le moral – a guéri de son otite et repris du poids. À la suite d’une intervention dentaire indispensable, il a perdu toutes ses dents, mais était enfin soulagé de ses douleurs.

Lorsqu’il fut prêt, ses protecteurs l’ont proposé à l’adoption et l’ont emmené à un événement spécial pour l’aider à rencontrer des adoptants potentiels. Comme le rapportent nos confrères d’outre-Atlantique, il n’a pas eu à attendre longtemps !

© Southern Arizona Cat Rescue

« Son adoptante l’a rencontré au salon, et ce fut le coup de foudre », indique l’association. Sa nouvelle humaine préférée, une infirmière, comprenait ses besoins médicaux et se sentait capable de gérer ses soins en toute confiance. « Elle voulait un chat âgé à choyer et à aimer, poursuit l’organisation, les problèmes de santé n’étaient pas un souci. »

Aujourd’hui, Bart se porte à merveille dans son nouveau foyer. Heureux et plein de vie, il est toujours prêt à offrir des câlins à son adoptante dévouée !