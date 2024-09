Ce chat diabétique adore sa routine de soins quotidiens et attend avec impatience ses injections d’insuline (vidéo)

Tous les propriétaires de chat le savent : il est souvent compliqué de donner un médicament à son félin bien-aimé. Alors, quand il s’agit de faire des injections quotidiennes d’insuline à un chat diabétique, cela demande beaucoup de savoir-faire… Avec le temps, les maîtresses de Rylie, un adorable chat roux souffrant de diabète, ont réussi à rendre ce moment agréable pour lui. Quand vient l'heure de ses injections biquotidiennes, le matou ne proteste pas. Au contraire, il les attend avec impatience !

De fâcheux effets secondaires

Comme le rapporte Cole & Marmalade, le diabète de Rylie a été diagnostiqué le 24 mai 2023 après que le chat de 2 ans ait soudainement développé des éruptions cutanées à l'intérieur de ses oreilles et sur le visage. Le minou avait alors reçu un traitement aux stéroïdes qui semble avoir provoqué le diabète.

Plusieurs visites chez le vétérinaire ont en effet mis en évidence que son taux de sucre était élevé et qu’il souffrait d'allergies sévères sans cause évidente. Aucun spécialiste n’a pu expliquer pourquoi Rylie continuait à avoir régulièrement des éruptions cutanées et le chat devait maintenant recevoir des injections quotidiennes pour son diabète.

Samantha McConnell et Melanie Eng, ses maîtresses, ont dû alors apprendre à s’occuper d'un félin diabétique. Grâce à l’expérience d’infirmière diplômée en anesthésie dentaire de Samantha et à un groupe de soutien sur Internet, les maîtresses de Rylie ont rapidement surmonté cette difficulté.

Une routine de soins quotidiens

Chaque jour, Samantha et Melanie surveillent de près les taux sanguins de Rylie et doivent lui administrer 2 injections d’insuline. En gagnant chaque jour en expérience, les 2 jeunes femmes ont réussi à rendre ces soins médicaux aussi agréables et routiniers que possible pour le chat.

Aujourd’hui, Rylie ne redoute pas ses injections et il les attend même avec impatience car il sait qu’il y a des friandises à la clé. Dès qu’il voit la seringue, sa queue se dresse et il se plie volontiers à sa routine de soins, même s’il commence à ressentir davantage les piqûres à présent.

Sa famille espère que son diabète et ses éruptions cutanées finiront par guérir définitivement, mais, en attendant, elle partage son parcours diabétique sur les réseaux sociaux afin d’aider d’autres personnes concernées par ce souci de santé.

Une chose est sûre pour Rylie, ces petits désagréments ne l’empêcheront certainement pas de vivre sa vie à fond entouré de l’amour de ses maîtresses !