Une chatte erre dans les magasins d'un centre commercial depuis 6 ans mais la vérité sur sa situation est tout autre

Dans un centre commercial du nord-ouest de la Colombie, une chatte déambule nonchalamment entre les magasins, observant le balai incessant des clients, commerçants et membres du personnel. L’endroit est, en quelque sorte, son royaume depuis son adoption 6 années plus tôt. Même lorsque ses adoptants sont partis, elle est restée fidèle à son poste.

Cristal vit à Medellin, en Colombie. Par le passé, cette chatte avait connu l’errance et donné naissance à une portée de chatons avant d’être admise dans un refuge avec ses petits en 2018. Ces derniers avaient ensuite été adoptés, puis elle avait pris le même chemin.

Ses maîtres étaient les propriétaires d’une animalerie baptisée Patas Parriba, qui était située dans un grand centre commercial de la ville, le Santafé Mall.

Cristal était heureuse dans la boutique où on lui avait aménagé un coin confortable. Elle ne se contentait toutefois pas de cet espace ; elle était libre de se promener un peu partout dans le centre commercial. C’est d’ailleurs toujours le cas.



Patas Parriba / Instagram

Devenue rapidement une figure incontournable des lieux, elle n’hésite pas à emprunter les escaliers pour se balader sur les 5 niveaux du Santafé Mall.

« Nous avons constaté qu'elle aimait se faire caresser par les clients et qu'elle était calme chaque fois qu'elle s'éloignait du magasin pour explorer », raconte Luciana, de Patas Parriba, à The Dodo.



Patas Parriba / Instagram

Le centre commercial est devenu son grand terrain de jeu et sa maison. La chatte s’invite dans les boutiques pour faire sa sieste, rencontrer les visiteurs ou tout simplement les observer à bonne distance.

Le compte Instagram de l’animalerie lui consacre de nombreuses publications où on lui donne virtuellement la parole. « J'adore rendre visite à mes voisins et amis, inspecter tout ce qui est à portée de main, et l'une des choses que j'aime le plus est de jouer parmi les plantes », peut-on notamment y lire.



Patas Parriba / Instagram

L’animalerie a déménagé, mais pas Cristal

6 ans après adopté Cristal, ses propriétaires ont dû installer leur magasin ailleurs. L’animalerie Patas Parriba n’est donc plus au Santafé Mall, et ses maîtres se sont dit que lui faire changer d’environnement n’aurait pas été bon pour elle. Ils auraient évidemment préféré garder la minette auprès d’eux, mais après avoir étudié la question, ils ont conclu que la meilleure solution était qu’elle reste au centre commercial, où elle a ses repères et ses habitudes.

Leur décision a également été motivée par le fait que le nouvel emplacement de Patas Parriba se trouve à proximité de routes très fréquentées et donc dangereuses pour Cristal.

Ils en ont discuté avec le personnel du Santafé Mall et celui-ci a tout de suite accepté de continuer de s’occuper d’elle et d’assurer sa sécurité. « Nous recevons chaque jour des photos et des nouvelles d’elle », indique Luciana.

A lire aussi : Un chat dont la maîtresse souffre de migraine lui recommande le remède parfait à ses yeux (vidéo)