Heureuse d’avoir fait adopter l’un de leurs chatons, elles déchantent en apprenant qu’il a été abandonné sur la route le jour même

Janene et Chantelle sont 2 passionnées des animaux qui ont décidé d’ouvrir leur propre refuge. Sur place, elles veillent au bien-être des boules de poils et leur cherchent une famille aimante. Pierre faisait partie des chatons chanceux qui avaient trouvé une maison pour la vie, du moins, c’était ce que ses sauveteuses pensaient. En effet, le pauvre chat est vite retourné au refuge après avoir été abandonné le jour de son adoption.

Janene et sa fille Chantelle sont les fondatrices du refuge animalier Adelaide Kitten Rescue Inc. Récemment, elles sont parvenues à trouver une famille à Pierre, l’un de leurs chatons. Elles avaient minutieusement analysé la candidature de sa future propriétaire et étaient persuadées qu’elle lui offrirait une belle vie. Malheureusement, 12 heures seulement après l’adoption , l’animal a été retrouvé abandonné.

Pour Janene et Chantelle, examiner scrupuleusement les candidatures d’adoption est essentiel. Elles prennent toujours le temps d’expliquer aux familles à quel point accueillir un animal est une grande responsabilité : « Nous passons beaucoup de temps à discuter avec les gens avant même de les laisser venir rencontrer les animaux pour nous assurer qu'ils semblent correspondre à l'adoption [...] qu'ils peuvent en prendre soin à long terme », expliquait Chantelle dans un témoignage rapporté par ABC News .

Adelaide Kitten Rescue Inc. / Facebook

Un abandon incompréhensible

Malheureusement, cette vigilance ne suffit pas toujours. Lorsqu’elles ont confié Pierre à sa nouvelle propriétaire, elles étaient persuadées qu’elles avaient fait le bon choix. Elles lui ont dit au revoir et l’ont laissé partir pour rejoindre sa nouvelle maison. Quelques heures sont passées, puis le téléphone du refuge a retenti.

À l’autre bout du fil, leur interlocuteur, un vétérinaire local, leur a annoncé avoir trouvé un chaton dont la puce électronique était enregistrée à leur refuge. Quand elles ont appris qu’il s’agissait de Pierre, elles ont halluciné : « Je crois que nous étions sous le choc. On pensait vraiment que le vétérinaire s'était trompé, que ce n'était pas sa puce, que ce n'était pas lui », racontait Chantelle. La nouvelle a été d’autant plus choquante quand elles ont su qu’il avait été retrouvé dans une cage sur la route, trempé par des intempéries et blessé après avoir essayé de s’échapper.

A lire aussi : Disparu après une tempête, un chat d'intérieur retourne auprès des siens grâce aux bénévoles ayant scanné sa puce

En quête de réponses

Pour les bienfaitrices, cet abandon est incompréhensible : « Comment quelqu'un qui vient d'adopter et qui a dépensé de l'argent pour l'adoption et acheté tout ce dont il avait besoin pouvait-il le laisser dehors dans une cage de transport ? », questionnait Chantelle. L’auteur de l’abandon a été contacté et a expliqué que l’un de ses proches avait abandonné l’animal à son insu, car il n’en voulait pas.

Une version certes plausible, mais qui n’a pas empêché le duo de sauveteuses d’entamer des démarches judiciaires, parce que l'acte commis est grave : « Des rapports ont été faits à la police et à la RSPCA », assuraient les femmes.