Plus de 15 chats abandonnés dans des cages sous la pluie sont désormais en sécurité et en voie de récupération

Le personnel d’une association a été ébranlé par une découverte récente. Une quinzaine de chats a été abandonnée dans des cages et est restée livrée à elle-même durant toute une nuit. Trempés et terrorisés, les animaux ont été récupérés par les sauveteurs et pris en charge dans un refuge déjà bondé.

Les membres du Free To Live Animal Sanctuary, organisme de sauvetage basé en Oklahoma, aux États-Unis, ont l’habitude de partager des vidéos joyeuses de leurs pensionnaires à leur communauté. Mais le 20 juillet dernier, ils ont souhaité faire preuve de transparence en montrant l’envers du décor.

Ce jour-là, ils ont dû prendre en charge près de 15 chats abandonnés, partageait Cole & Marmalade. Les félins ont été laissés dans des cages au cours de la nuit et ont fait face aux intempéries pendant des heures, car il a plu sans relâche.

Une organisation difficile

Certains d’entre eux sont parvenus à s’extirper de leur cage et se sont enfuis. Il était urgent pour les sauveteurs de les retrouver, d’autant plus qu’ils les entendaient miauler au loin : « Nous devrons passer la matinée à essayer de les piéger et espérer les atteindre avant que les éléments ne le fassent » écrivait le refuge sur Facebook.

Pour une association, l’arrivée d’un tel nombre d’animaux est difficile à gérer, notamment sur l’aspect financier. Les félins sauvés ont besoin de soins, doivent être stérilisés, mais également nourris ou encore vaccinés. Des frais supplémentaires pour les refuges dont les moyens sont déjà limités. Néanmoins, pour le personnel de Free To Live Animal Sanctuary, il était inconcevable de laisser tomber ces chats.

Free To Live Animal Sanctuary / Facebook

Le lendemain du sauvetage, le refuge a partagé des nouvelles de ses pensionnaires. Lesquels se sont doucement remis de leurs émotions : « L'après-midi a été passé à sécher tout le monde avec des serviettes et à remonter leur température et confortable. Ce matin ils se déplacent et mangent comme des champions ».

Une enquête a été ouverte pour retrouver l’éventuel propriétaire des félins. Ceux-ci seront placés dans des familles d’accueil et à l’adoption une fois remis sur pattes.