Un chat très sociable accueille la livreuse comme il se doit en grimpant sur ses épaules (vidéo)

Katie, influenceuse sportive sur les réseaux sociaux, est l’heureuse propriétaire du félin le plus sociable d’Angleterre. La boule de poils sait recevoir et n’hésite pas à se montrer chaleureuse envers les invités, qu’ils soient connus ou non.

Récemment, elle a fait la rencontre d’une livreuse venue déposer un colis chez sa propriétaire. De nombreux chats auraient fui face à l’inconnue, ou se seraient mis à distance pour l’observer de loin. Ce n’est pas le cas du félin noir, qui a plutôt décidé de célébrer l’arrivée de la dame.

Un animal très à l’aise

Dans une vidéo immortalisée par une caméra de surveillance et relayée par Cole & Marmalade, on remarque la postière face à la porte de Katie. Le chat de cette dernière tourne autour de l’employée et se frotte contre ses jambes. La dame semble apprécier les animaux, car elle s’abaisse pour lui faire des caresses.

En la voyant se pencher, l’animal en profite pour grimper sur ses épaules et reste perché quand elle se redresse. Il n’a aucune envie de descendre et paraît très à l’aise sur le dos de sa nouvelle amie. Laquelle rit face à cette drôle de situation et prend une photo.

La publication a beaucoup amusé les internautes, qui ont été nombreux à la visionner. Certains ont rédigé des commentaires dans la section dédiée : « Drapeau vert pour les gens qui sont super avec les animaux », écrivait une personne en voyant le comportement amical de la postière ; « J'aimerais que chaque humain soit aussi gentil avec les animaux », souhaitait quelqu’un d’autre.

La boule de poils audacieuse aura certainement embelli la journée de cette livreuse !