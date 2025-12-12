« Une âme d'une rare sensibilité et d'une grande empathie », une femme lègue plus de 150 000 euros à un refuge pour chats (vidéo)

Lucilla Vespucci était bibliothécaire depuis de longues années. C’était aussi une grande amoureuse et défenseuse des chats. Alors, avant de quitter ce monde, elle a décidé de leur léguer une partie de son héritage en inscrivant un don colossal sur son testament. Grâce à sa générosité, de nombreux félins pourront être pris en charge.

Lucilla Vespucci, bibliothécaire au sein de l’université Sapienza, à Rome, a laissé un grand vide dans son établissement. Elle était connue pour son amour des livres, mais aussi pour celui des animaux. Plus précisément, la femme adorait les chats et a décidé de leur laisser un cadeau avant de partir. En effet, elle a réservé 25 % de son patrimoine aux animaux dans le besoin.

Selon le média Wanted in Rome , Lucilla était réputée dans sa ville pour son engagement social. Elle donnait notamment des cours d’italien aux personnes étrangères. Parallèlement, elle était impliquée dans la cause animale et se souciait du bien-être de ces derniers. Son amour pour les chats, particulièrement, faisait partie intégrante de sa personnalité et n’était un secret pour personne.

Une immense générosité

Si Lucilla adorait les chats, personne ne s’attendait toutefois à ce qu’elle lègue une grande partie de son patrimoine financier à ces derniers. Pourtant, à la lecture de son testament, il a été découvert qu’elle souhaitait offrir 156 617 € au refuge municipal pour chats de Muratella « pour l’achat et l’entretien de mobilier et d’équipements qui aideront mes chats bien-aimés à vivre dans des conditions plus confortables ».

Un geste touchant, qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux : « Une âme d'une rare sensibilité et d'une grande empathie », écrivait une personne, « Merci du fond du cœur pour avoir laissé une partie de votre héritage aux bébés à fourrure », commentait une autre personne. Sur Instagram, des utilisateurs de la plateforme ayant eu la chance de la rencontrer ont aussi témoigné et partagé à quel point elle était gentille.

© La repubblica

Enfin, Lucilla Vespucci a reçu des hommages poignants et Sabrina Alfonsi, conseillère municipale, a fait installer une plaque commémorative à son nom au refuge pour chats de Muratella. La femme s’est dite « profondément touchée » par son geste et a souhaité graver son souvenir dans la pierre.