Habitué à lutter pour sa survie, cet ex-chat errant a toujours peur de manquer de nourriture et protège ses aliments

Lorsqu’il était un chat errant, Corbin a dû se battre pour avoir de la nourriture. Aujourd’hui, il vit au sein d’une famille aimante et ne manque plus de rien. Toutefois, après tant d’années passées dehors, ses vieux démons sont toujours présents et l’animal peut devenir agressif quand il s’agit de nourriture. Ses propriétaires trouvent alors des parades pour ne pas se faire attaquer.

Pendant longtemps, la vie de Corbin, un ancien félin des rues, a été rude. L’animal vivait dans la rue et devait se débrouiller comme il le pouvait. Secouru, puis adopté par Carly, une utilisatrice de TikTok, il n’a plus à lutter pour sa survie désormais. Toutefois, il a encore peur de manquer de nourriture, alors il protège les aliments en sortant les crocs.

La réhabilitation d’un ancien animal errant peut s’étendre sur plusieurs mois, voire des années. Les boules de poils ayant vécu des traumatismes restent parfois profondément touchées par ce qu’elles ont enduré. Alors, même après avoir été sauvées, elles peuvent rester sur la défensive ou reproduire les comportements de leur ancienne vie.

@carlykfuller / TikTok

Une nourriture bien gardée

Corbin a manqué de nourriture par le passé. Dans la rue, il devait se battre pour chaque miette. Au sein de son nouveau foyer, il n’est évidemment plus obligé de mener ces combats. Cependant, ses peurs persistent et il craint toujours de ne pas manger à sa faim. Par ailleurs, même si ses propriétaires remplissent quotidiennement sa gamelle, il lui arrive encore de partir à la chasse à la nourriture et de voler ce qu’il trouve.

Quand ses propriétaires le prennent la patte dans le sac et essayent de lui prendre ce qu’il a subtilisé, l’animal sort les crocs et refuse de lâcher. Il peut alors se mettre à griffer ou mordre ses humains si ceux-ci tentent de retirer l’aliment. Carly et son petit ami n’ont néanmoins pas le choix, car certaines choses pourraient rendre le félin malade. Ils ont alors trouvé la solution en utilisant des pinces, comme ils l’ont montré sur une vidéo relayée par Pethelpful.

Corbin a volé une grosse quantité de pain qu’il risque d’engloutir d’un coup, ce qui peut le rendre malade. Ses maîtres ne parviennent pas à le récupérer, car le félin se montre agressif. Ils sortent alors une pince en plastique et parviennent à lui retirer l’aliment sans encombre.

Un jour, Corbin comprendra qu’il n’a plus besoin de se battre pour sa nourriture, parce qu'il a eu la chance d’être sauvé et que son ancienne vie fait partie du passé.