Un petit chaton remue les oreilles de joie lorsqu'il peut enfin manger à sa faim (vidéo)

Une fratrie de chatons a été découverte dans une grange et prise en charge par des bienfaiteurs. Chaque petit s’est vite habitué au confort de la vie en intérieur. L’un d’eux savourait chacun de ses repas au biberon en remuant adorablement ses petites oreilles.

L’organisme de sauvetage Catty Shack Rescue, basé dans l’Arizona (États-Unis), a répondu présent pour secourir 5 chatons abandonnés par leur mère dans une grange. Placés en famille d’accueil, ils ont repris des forces entre les mains de leurs bienfaiteurs et ont franchi une à une les étapes de leur développement.

Ils n’avaient que 2 semaines lorsqu’ils ont été repérés, précisait Cole & Marmalade. Une personne vivant à proximité de la grange a d’abord surveillé la fratrie de loin, espérant que la mère reviendrait. Après 2 jours, le bon Samaritain a compris que la chatte était partie et a contacté le Catty Shack Rescue pour obtenir de l’aide.

@cattyshackrescue / Instagram

« Tout le monde va bien et a appris à téter pour boire ! »

Les sauveteurs ont organisé un placement en famille d’accueil pour les 5 chatons. Lesquels se sont vite installés chez leurs hôtes. Puisqu’ils n’étaient pas encore sevrés, ils ont été nourris au biberon à leur arrivée. Ils ont rapidement compris le mécanisme et ne se sont plus jamais fait prier pour savourer leur délicieux repas !

L’un d’eux, en particulier, avait un appétit vorace. Ses bienfaiteurs ont partagé une adorable vidéo de lui sur les réseaux sociaux dans laquelle il est en train de prendre le biberon. On remarque alors ses petites oreilles en train de papillonner, signe qu’il se régale.

Les internautes ont fondu devant le clip attendrissant : « Prêt pour le décollage », plaisantait l’un d’eux sur le fait qu’il allait finir par s’envoler en remuant les oreilles de la sorte. Nombreux étaient ravis de voir qu’il pouvait manger à sa faim après avoir vécu une période difficile.

Les sauveteurs les ont rejoints en affirmant qu’ils étaient reconnaissants d’avoir sauvé la famille : « Nous travaillons dur, accueillant ces bébés qui n'auraient eu aucune chance sans une famille d'accueil attentionnée et prête à sacrifier son sommeil, son temps et son énergie pour garantir que ces bébés réussissent et aient une chance de vivre » écrivaient-ils.