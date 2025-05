Sauvé après avoir erré pendant des années dans la rue, ce chat décide enfin d’accorder sa confiance à un humain

Ranger est un magnifique félin noir et blanc qui a passé de rudes années dans la rue, en compagnie d’autres chats errants. Mais lorsque le Stray Cat Club est arrivé pour le sauver, sa vie a été totalement chamboulée… pour le meilleur !

Comme beaucoup d’autres associations, le Stray Cat Club, située dans le sud-est de Londres, a l’habitude de repérer et sauver de nombreux chats errants chaque année. Particulièrement touchés par un matou au regard implorant, les bénévoles ont décidé de le renommer Ranger au moment de lui venir en aide. Visiblement sauvage depuis de nombreuses années, ce dernier s’est montré assez nerveux au moment d’être manipulé par les équipes. Heureusement, il s’est laissé attraper sans trop de difficultés. Une fois en sécurité, il a été emmené chez le vétérinaire puis placé dans une famille d’accueil en attendant de trouver sa famille pour la vie.

© Stray Cat Club

Un chat “heureux”

Effrayé et peu habitué au contact humain, Ranger a mis de nombreuses semaines avant de s’habituer à ses bienfaiteurs ainsi qu’à son nouvel environnement. Par chance, sa famille d’accueil a pris soin de lui laisser tout l’espace et le temps nécessaire pour qu’il s’acclimate en douceur. Comme l’explique le média Love Meow dans un article relatant cette histoire, Ranger a tout de même fini par apprécier ses repas copieux, ses couvertures douillettes et ses témoignages d’amour venant de sa famille temporaire.

© Stray Cat Club

Désormais, le félin n’hésite plus à venir au contact des humains en ronronnant joyeusement et en réclamant des caresses. “Ce grand et beau garçon découvre le confort d’un foyer aimant. Il est heureux lorsqu’il se recroqueville sur vos genoux ou se blottit à vos côtés pour une sieste paisible”, a déclaré une porte-parole du Stray Cat Club.

© Stray Cat Club

Grâce à l’association Stray Cat Club et à sa formidable famille d’accueil, Ranger est désormais prêt à être adopté. “La nourriture est l’autre passion de Ranger. Son amour des friandises l’a même aidé à apprendre quelques tours : il peut s’asseoir, tourner et donner la patte”, a conclu l’organisme avec tendresse. Voilà un félin de plus qui va pouvoir vivre la vie qu’il mérite !

© Stray Cat Club