Habitants et sauveteurs professionnels font tout leur possible pour sauver un chat maigre coincé dans une cage d'ascenseur

En cherchant à manger ou un endroit pour s’abriter, ce chat s’est retrouvé pris au piège d’une cage s’ascenseur. Âgé de 8 ans, le félin smoking a assez rapidement reçu l’aide des habitants de l’immeuble ayant compris le danger de sa situation. C’est finalement un refuge qui est intervenu, confronté pour la première fois à un tel cas.

C’est à Cleveland, dans l’Ohio (États-Unis), que cette scène angoissante s’est déroulée. Entre le va-et-vient de l’ascenseur et les bruits effrayants, un chat se trouvait là, parmi les ordures qui s’étaient amoncelées au fil des années. Désemparés, les habitants de l’immeuble ont compris qu’ils ne pourraient pas agir seul.

@clevelandapl / Instagram

Des tentatives malheureusement infructueuses

Nommé plus tard Ellie par les sauveteurs, le chat était en mauvaise posture. Les habitants pouvaient l’apercevoir tout au fond de la cage d’ascenseur et ont essayé de le faire remonter, notamment en déposant de la nourriture aux endroits accessibles. La tâche est devenue de plus en plus compliquée car le chat était effrayé par les bruits générés par l’ascenseur et ne semblait pas avoir la force de se hisser vers la sortie.

@clevelandapl / Instagram

Des professionnels confrontés à une situation inédite

C’est finalement la Cleveland Animal Protective League qui est intervenue, racontait Cole and Marmalade. Les sauveteurs professionnels n’avaient jamais vécu une telle situation et ont dû s’adapter aux circonstances. Ils sont tout de suite entrés en contact avec la société de maintenance de l’ascenseur, afin d’arrêter totalement l’appareil, pour pouvoir accéder à la cage, et aller à la rencontre du chat. Les sauveteurs ont pu descendre jusqu’en-bas, dans la zone couverte d’ordures, pour aller à la rencontre d’Ellie. Effrayé, le chat semblait bouleversé par ce qui lui arrivait, mais a tout de même accepté l’aide offerte.

« Sale, déshydraté et très mince »

Personne ne savait combien de temps le chat avait passé dans cet endroit exigu et dangereux. Le constat était assez alarmant pour ce chat jugé « sale, déshydraté et très mince ». Dès son arrivée entre les mains de l’équipe de soins, il « a été vacciné, stérilisé et a reçu beaucoup d’amour alors qu’il guérissait dans notre clinique ».

@clevelandapl / Instagram

Il aura fallu plusieurs semaines pour qu’Ellie remonte vraiment la pente. Les dernières nouvelles étaient vraiment plus réjouissantes avec un « Ellie beau et sympathique ». Ce courageux bonhomme s’apprête à vivre une belle suite de vie.