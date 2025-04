Habitants et entreprises se mobilisent pour secourir un chaton coincé depuis 10 jours sur la rambarde d’un pont

L’issue de cette histoire est arrivée 10 jours après la découverte du pauvre animal complètement pris au piège sur ce pont qui traverse la ville. People rappelait qu’il aura fallu que de nombreux habitants, des bénévoles, des sauveteurs et des entreprises se mobilisent pour parvenir à sauver le chaton. Enfin libéré, ce dernier est désormais en phase de repos.

Amor Peludo / Facebook

Le pouvoir de rassembler via les réseaux sociaux

Nathalie, de l’association Amor Peludo, se rappelle qu’en étant sur Facebook, elle est tombée sur une publication pleine de détresse et d’urgence présentant le cas d’un très jeune félin présent sur un pont depuis une dizaine de jours. L’employée de la structure a pris les devants en demandant plus de précisions et en passant un coup de fil à son amie Lizzie Fuchs, fille de Victor Fuchs, à la tête de la société Helix Electric.

La fille du PDG a pris le relai en appelant une équipe à se rendre sur place pour tenter de récupérer le pauvre animal. Elle confiait à People : « Dès qu’on m’a appelée, je me suis rendue sur place. J’ai tout laissé tomber, car je me suis dit qu’il fallait absolument que j’aille voir ce chat tout en haut de ce pont ».

« Tous les voisins sont sortis »

Lorsqu’une équipe de Helix Electric est arrivée sur place avec un chariot élévateur prêté gratuitement et suffisamment grand pour récupérer le chaton, « tous les voisins sont sortis ». Ces derniers s’inquiétaient pour le chaton qui avait dû se retrouver à cet endroit en poursuivant un oiseau dans un arbre.

Amor Peludo / Facebook

Grâce à un filet et une manipulation très précise, l’équipe a pu attraper le chaton sur la rambarde et l’a ramené sur la terre ferme.

Nathalie, à l’origine du sauvetage, a tenu à remercier toutes les personnes présentes et en particulier la famille de Lizzie Fuchs : « de grands amateurs des animaux » et « des gens incroyables ».

Amor Peludo / Facebook

A lire aussi : La propriétaire d'une chatte chez laquelle elle suspecte un problème de transit l'emmène chez le vétérinaire qui livre un diagnostic inattendu (vidéo)

Amor Peludo / Facebook

À l’heure actuelle, le chaton qui a reçu le nom de Little Helix, en l’honneur de ses sauveteurs, est encore hospitalisé au Boca Park Animal Hospital. Âgé de 10 semaines environ, il a encore besoin de soins et de réconfort avant de rejoindre sa future famille.