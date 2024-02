Une chatte traumatisée par sa terrible rencontre avec un chariot élévateur réapprend à faire confiance aux humains

Blessée et terrifiée, Fox se méfiait de tout le monde et refusait de se laisser approcher. Grâce aux soins et à l’attention qu’elle a reçus, cette chatte a progressivement changé d’attitude, comprenant que les gens qui l’entouraient ne lui voulaient que du bien.

Une chatte à la robe rousse avait été découverte dans un triste état dans l’une des rues de New York. Elle s’accrochait au coin d’un bâtiment et ne bougeait presque plus. L’association locale Little Wanderers NYC est intervenue.

Les bénévoles ont appris que la féline avait été blessée aux pattes par un chariot élévateur, rapporte Love Meow. A sa douleur s’ajoutait une peur bleue des humains. Quand l’équipe de Little Wanderers NYC s’est approchée d’elle pour la secourir, elle était totalement tétanisée et n’avait même plus la force de résister.



Little Wanderers NYC / Instagram

Pendant que la chatte recevait des soins en clinique vétérinaire, Little Wanderers NYC lui cherchait une famille d’accueil. Par chance, elle en a rapidement trouvé une et la minette, qui a été appelée Fox, a pu découvrir son foyer provisoire.



Little Wanderers NYC / Instagram

Elle se portait mieux après avoir été soignée, nettoyée et réchauffée, mais elle était toujours aussi réservée. En famille d’accueil, elle bénéficiait du confort et des encouragements dont elle avait grand besoin. Elle a commencé à se détendre, comprenant qu’elle était en sécurité.

Un jour, Fox a trouvé le courage de sortir de sa cachette pour aller vers sa mère d’accueil. Elle a sauté sur ses genoux et a commencé à ronronner.



Little Wanderers NYC / Instagram

La chatte devenait de plus en plus curieuse et joueuse. « Elle a eu son premier jouet et ne savait pas trop quoi en faire, mais à commencer à jouer avec. C’était la chose la plus douce », relate Little Wanderers NYC.

En 2 semaines, Fox a retrouvé son âme de chaton. « Il s’avère qu’elle est amicale. Elle nous a tous surpris et nous sommes très fiers d'elle », poursuit l’association new-yorkaise.

« Elle a fait fondre nos cœurs »

La chatte a ensuite quitté sa famille d’accueil, mais pour une excellente raison ; elle a été adoptée. « Dès l’instant où nous avons rencontré Fox et l'avons ramenée à la maison, elle a fait fondre nos cœurs », raconte Cliff, l’un de ses adoptants.

Fox s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement et suit ses humains partout pour réclamer de l’affection et leur en donner. Grâce à son perchoir fixé à la fenêtre, elle peut contempler la rivière, le parc et tout ce qui s’y passe. Elle s’est également découvert une passion pour les cartons.



Julius & Cliff

« Nous sommes si fiers de lui offrir non seulement un foyer, mais aussi la vie qu'elle mérite », conclut Cliff.

A lire aussi : Une chatonne errante orpheline a la joie de retrouver sa sœur quelques semaines après son entrée en famille d’accueil



Julius & Cliff