Grosse frayeur pour la propriétaire d'un chat au nez obstrué par un brin d'herbe de 10 centimètres

Après l’inquiétude et les questionnements, c’est le soulagement pour Laura Mellors et son chat Ginge qui a dû subir une intervention urgente. Un brin d’herbe s’était, en effet, logé au fond de son nez, rapporte la BBC.

La famille habite le quartier de Bestwoord à Nottingham, en Angleterre. Ginge en fait partie depuis le début de la pandémie de Covid-19. A cette époque, le félin à la robe rousse, aujourd’hui âgé de 6 ans, était encore errant.



Il avait pris l’habitude de s’aventurer dans le jardin, puis avait décidé un jour d’entrer par la porte de derrière pour ne plus quitter les lieux. « J’ai le sentiment qu’il nous a choisis, pour être honnête », confie la quinquagénaire. C’est à peu près à ce moment-là qu’elle apprenait qu’elle avait un cancer du sein et avait dû renoncer à son emploi ; l’arrivée de Ginge dans sa vie était d’autant plus précieuse.

Laura Mellors s’était renseignée à son sujet auprès du voisinage, demandant s’il appartenait à quelqu’un. Elle l’avait également fait passer au lecteur de puce d’identification, mais il n’en avait pas. Elle l’avait donc adopté.

« Je ne pouvais pas y croire »

Récemment, Ginge est tombé malade. Il présentait des symptômes préoccupants que sa propriétaire ne parvenait pas à expliquer. Le chat saignait du nez et semblait respirer avec difficulté.

Elle l’a emmené en clinique vétérinaire. Les praticiens l’ont endormi, puis ont extrait un brin d’herbe de 10 centimètres de sa cavité nasale. « Je ne pouvais pas y croire », raconte Laura Mellors. Ginger a retrouvé son état normal peu après l’intervention.



« Lorsqu'un chat a un brin d'herbe coincé au fond de son nez ou de sa gorge, cela peut être très inconfortable et irritant pour lui, et provoquer une infection », explique Cathernie Burke, vétérinaire au sein de l’organisation caritative britannique PDSA. Elle encourage les propriétaires à tondre leurs pelouses pour prévenir ce genre d’incident.

