Un chat sénior errant et borgne découvre les petits plaisirs simples de la vie auprès d'une âme bienveillante

Cœur de Pirate n’avait connu que la rue et ses dangers toute sa vie durant. Ce chat sénior et ayant perdu un œil a toutefois pu rattraper le temps perdu et a désormais droit à la vie de famille paisible et heureuse dont il avait longtemps été privé.

Une habitante de Montréal au Canada marchait dans la rue quand un chat clairement épuisé et mal en point a attiré son attention. Le matou sénior était extrêmement maigre et restait allongé sur le gravier. Il n’avait même plus la force de prendre la fuite quand la passante s’est approchée de lui.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Cette dernière s’est renseignée à son sujet dans le quartier et a ainsi appris qu’il y errait depuis des années. Elle l’a emmené chez le vétérinaire.

Agé approximativement de 10 ans, le vieux félin souffrait d’une blessure infectée à l’œil et avait le poil emmêlé. Les vétérinaires ont dû l’opérer pour retirer le globe oculaire ; c’était la seule solution pour espérer lui sauver la vie.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Une fois le chat remis de l’intervention, l’association locale Chatons Orphelins Montréal a été contactée pour le prendre en charge. Céline Crom, sa fondatrice, lui a rapidement trouvé une famille d’accueil.

Le quadrupède avait désormais un toit sur la tête et un nom : Cœur de Pirate. « Après tous ces changements, il était un peu effrayé et perdu, mais il n’était plus endolori et mangeait enfin à sa faim », dit Céline Crom à Love Meow.

« Il est timide, mais doux et gentil envers les autres chats, poursuit-elle. Après une vie difficile dans la rue, il apprend à se sentir en sécurité et à disposer d'une quantité illimitée de nourriture et de câlins. »



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

« Un clin d'œil permanent »

Cœur de Pirate s’est mis à explorer son nouvel environnement et s’est rapproché de sa mère d’accueil pour réclamer ses caresses. Il a également commencé à s’intéresser aux jouets, chose qu’il n’avait probablement jamais connue jusque-là. Il a ainsi retrouvé son âme de chaton après tant d’années de souffrance.

« Bien qu'il n'ait qu'un seul œil, il voit très bien et peut attraper ses jouets avec précision », indique Céline Crom. Cœur de Pirate continue de reprendre du poids, de l’assurance et de se défaire de sa méfiance à l’égard des humains.

Chatons Orphelins Montréal / Instagram

« C'est une âme douce et gentille avec un clin d'œil permanent sur le visage », conclut la présidente de Chatons Orphelins Montréal.