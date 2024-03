Un chat invite son ami cheval à la maison puis décide que ce n'est plus son problème, mais celui de sa maîtresse (vidéo)

Sur TikTok, une utilisatrice se faisant appeler « @iamglytja » poste régulièrement des vidéos montrant la vie passionnante qu’elle et sa famille mènent dans leur ranch. Elle possède 5 chevaux Islandais, race de petite taille connue pour son tempérament amical et docile.

La maisonnée compte également plusieurs chats, dont une femelle à la robe roux et blanc répondant au nom d’Olivia.



@iamglytja / TikTok

Dans cette ferme, la maison est accolée à l’écurie. Le séjour donne directement sur la structure abritant les chevaux ; seule la porte vitrée sépare les 2 espaces.

Dans cette écurie, les boxes sont ouverts en permanence. Les équins peuvent y entrer lorsqu’ils le souhaitent et n’y sont jamais enfermés. Ils se hasardent rarement à entrer dans la maison et se contentent le plus souvent d’observer ce qui s’y passe en se tenant derrière la porte.

Dans la vidéo ci-dessous, on apprend qu’Olivia a pour mission de ne pas laisser les chevaux pénétrer dans le séjour. Un travail qu’elle semble prendre très à cœur.

Elle préfère laisser « Maman » gérer

Il lui arrive toutefois de se montrer un peu moins intransigeante et d’accorder quelques largesses à ses amis équins. Comme le montre cette autre vidéo postée le 27 février 2024 et relayée par Parade Pets :

On y voit que la chatte a attiré l’un des chevaux à l’intérieur. Assise face à la porte laissée ouverte, elle le regardait attentivement pendant qu’il reniflait et inspectait les lieux, avant de trouver le courage d’entrer.

Comprenant que ce n’était manifestement pas l’idée du siècle, Olivia a fini par déguerpir, laissant sa propriétaire gérer le « problème » qu’elle a créé.

Le cheval a été gentiment raccompagné vers l’écurie. Olivia a retenu la leçon et ne le réinvitera assurément pas de sitôt…