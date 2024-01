La réaction touchante d'un Maine Coon déprimé faisant la connaissance du nouveau membre de sa famille (vidéo)

Les propriétaires de Mango ne savaient plus quoi faire pour aider ce Maine Coon à sortir de son état dépressif. Après s’être assurés qu’il ne souffrait d’aucune maladie chez le vétérinaire, ils se sont vu suggérer de la part de ce dernier d’adopter un autre chat pour lui offrir de la compagnie. C’est ce qu’ils ont fait et attendaient anxieusement les réactions de l’un et de l’autre…