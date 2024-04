Elle croit à une erreur quand la SPA l'appelle au sujet de son chat disparu 10 ans plus tôt avant de se rendre à l'évidence

« Quand j’ai reçu cet appel de la SPA, j’ai vraiment cru que c’était une erreur », raconte Camille au Progrès en revenant sur les retrouvailles inespérées qu’elle a récemment vécues avec son chat Charli.

Tout avait commencé en 2014 à Brignais dans le Rhône. Elle avait 27 ans à l’époque et le félin à la robe tigrée et né en 2009 vivait chez sa mère. Il ne s’entendait pas avec les 2 autres chats de cette dernière, ce qui l’amenait à s’éclipser de plus en plus souvent. La famille l’avait ensuite totalement perdu de vue.

Malgré les efforts déployés dans l’espoir de le localiser et le ramener à la maison, le matou restait introuvable.

10 années sont donc passées depuis la disparition du chat. Entretemps, Camille s’est installée à Beauvallon dans la Drôme. Elle n’avait toujours pas de nouvelles de Charli.

Jusqu’au dimanche 14 avril 2024, jour où Carine, créatrice du groupe Facebook « Les minets de Brignais », est appelée par une autre bénévole appelée Marie. Cette dernière venait de recueillir un chat dans la rue sans savoir qu’on le cherchait depuis une décennie. Le quadrupède est ensuite confié à une 3e intervenante prénommée Estelle.



@lesminetsdebrignais / TikTok

« Heureuse et émue »

Le lendemain, Carine apprend que le chat est pucé. Elle se rapproche de la SPA et du vétérinaire local, et l’information parvient donc à Camille qui, incrédule et submergée par l’émotion, contacte la bénévole à son tour.

« La maîtresse m’appelle, elle est la plus heureuse et la plus émue », relate Carine dans une vidéo TikTok. Les retrouvailles ont eu lieu le surlendemain, mardi 16 avril.

@lesminetsdebrignais La + belle histoire des Minets de Brignais, j'en ai des frissons : Charli est né en 2009 et vivait sur Brignais avec la maman de sa maitresse... Un jour il s'est perdu, et elles ont cru qu'il était mort ! Le 14.04.24 Marie le trouve, me contacte, nous le mettons en sécurité chez Estelle ! Lundi 15.04.24 je vois qu'il est pucé, je contacte le vétérinaire, la spa, la pm.... Sa maitresse m'appelle, elle est la + heureuse et la + émue : elle va retrouver son chat après 7 ans !!!! Oui oui, vous lisez bien !!!!! 7 années à croire qu'il était décédé ! C'est une histoire tellement waouh, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau !!! Bravo Marie, Estelle ... Seul on va vite, à plusieurs on va plus loin ;) Je vous tiendrai au courant dès que les retrouvailles seront faites !!!! J'ADORE !!!!!!!! <3 #bellehistoire #joliefin #happyend #chatperdu #chatidentifie #chatpuce #retrouve #lesminetsdebrignais #espoir ? original sound - HAUSER

L’histoire de Charli montre à quel point il est important de faire pucer son animal de compagnie. Camille espère d’ailleurs qu’elle encouragera un maximum de propriétaires à effectuer cette démarche salutaire et faiseuse de « miracles ».