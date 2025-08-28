Ce chat effrayé par les humains vivait dans un égout, jusqu'à ce qu'une bonne samaritaine l'aide à prendre un nouveau départ

Une association américaine a récemment sauvé un chat errant, qui avait élu domicile dans un égout. Grâce à ce sauvetage, le matou baptisé affectueusement Dewey savoure désormais le confort de la vie en intérieur et se porte à merveille.

Il y a quelque temps, une habitante d’une ville américaine a repéré un pauvre chat vivant dans un égout. L’animal fuyait les humains et tentait de survivre seul. Compatissante, la bonne samaritaine a commencé à le nourrir.

Malheureusement, ses actes de gentillesse ne sont pas passés inaperçus et n’ont pas été approuvés par tout le monde… Un jour, elle a reçu un courrier « l’avertissant que le nourrissage des chats errants pour avoir des conséquences », rapporte Love Meow.

Refusant d’abandonner son petit protégé, cette dame a contacté l’association Tails High, où elle avait déjà adopté un petit félin.

© Tails High

Le chat a fait ses adieux à la rue

Aidées par les bénévoles de Tails High, la bonne samaritaine et sa famille ont sauvé la boule de poils de la rue. Les bonnes âmes sont même allées plus loin, en proposant d’accueillir le va-nu-pattes le temps de lui trouver un foyer d’adoption. En effet, le matou n’était pas identifié et personne ne l’a réclamé.

« Ils lui ont offert un endroit sûr où se réfugier », indique un porte-parole de l’organisme. À son arrivée en famille d’accueil, le chat – nommé Dewey – faisait preuve d’une grande timidité et préférait se cacher.

Au fil des jours, il a appris à baisser sa garde et à faire confiance aux humains. Il a fini par comprendre qu’il n’avait plus besoin de fuir, et qu’il était entre de bonnes mains.

© Tails High

Prêt pour l’adoption

Dewey est devenu très affectueux avec ses bienfaiteurs, et extrêmement reconnaissant. Grâce à ce sauvetage, il n’avait plus à errer seul à l’extérieur en essayant de survivre aux dangers de la rue.

« Il a reçu tous les soins vétérinaires nécessaires et nous avons commencé à le préparer à l’adoption, déclare Tails High, puis quelque chose de magique s’est produit. Sa mère d’accueil a partagé des photos [de lui] avec ses collègues. »

© Tails High

En effet, Dewey a reçu une demande d’adoption quelques jours plus tard ! Avant même que l’association n’ait eu le temps de publier son histoire sur les réseaux sociaux, l’ex-chat errant était déjà en route vers sa famille d’adoption.

Il n’a fallu que quelques personnes au grand cœur pour changer le destin de Dewey. Grâce à leur intervention, le petit félin vit la vie de ses rêves loin des égouts et des affres de l’errance !

A lire aussi : Ce chat vit le rêve de tous les chiens en attrapant sa queue grâce à une technique qu'il a développée (vidéo)

© Tails High