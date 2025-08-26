Grâce à un couple de bons samaritains, ce petit chat errant et gravement blessé a désormais une seconde chance dans la vie

Il y a des trajets qui peuvent prendre des tournures inattendues. Un couple en a fait l’expérience lorsqu'ils ont croisé un chaton au bord de l’autoroute. Sans hésiter, ils ont réussi à faire demi-tour pour aller à la rencontre du petit félin. La boule de poils, qui semblait sans vie de prime abord, respirait pourtant encore.

Une rencontre inattendue

Un utilisateur de Reddit a récemment partagé une expérience relayée par Newsweek , du genre qui change une vie – et même plusieurs dans ce cas précis. Il roulait sur l’autoroute et, au moment de prendre une sortie, sa femme s’est écrié : “Je crois que j'ai vu un chaton mort !”. Par acquit de conscience, ils ont réussi à retrouver la pauvre bête. Par miracle, le petit félin, bien que dans un état déplorable, respirait encore.



© u/mushroognomicon / Reddit

Sans hésitation, la femme “l'a ramassé et a sauté dans la voiture”, direction le vétérinaire d’urgence. Celui-ci a d’abord déclaré qu’il ne pouvait pas s’occuper des animaux errants. Spontanément, sans réfléchir, la bonne samaritaine a dit qu’il s’agissait de leur chat. Lorsque le praticien a demandé le nom du chaton, c’est tout aussi spontanément que “Jonathan” est sorti.

Une chatte nommée Jonathan

Après une première consultation rapide, il s’est avéré que le jeune chat Jonathan était en fait… une chatte. La suite du diagnostic a été beaucoup plus sérieuse. En effet, l’une des pattes du chaton était dans un tel état, qu’une amputation totale du membre a dû être pratiquée .

Depuis son opération, la boule de poils se remet doucement de ses émotions. Désormais loin des dangers de la route, elle connaît enfin le bonheur d’un foyer chaleureux et aimant. Progressivement, elle s’habitue à sa nouvelle vie sur 3 pattes et semble finalement s’en accommoder. Son jeune âge joue sans aucun doute en sa faveur. D’ailleurs, nombreux sont les internautes possédant un chat tripode qui témoignent de la grande faculté d’adaptation des jeunes animaux, comme cet abonné qui déclare : “Les chats, surtout à un jeune âge comme celui-ci, supportent généralement bien les amputations. Ce sera un défi au début, mais ils s'adaptent très vite”.

A lire aussi : Ce chaton reste figé en découvreant qu’il est le sosie d’un personnage d’un célèbre film Disney (vidéo)



© u/mushroognomicon / Reddit

Sa situation semblait désespérée, et son destin s’annonçait funeste. Néanmoins, grâce à l’incroyable bienveillance d’un couple de bons samaritains, un petit chaton a, certes, perdu une patte, mais, en retour, il a gagné un nouveau nom, un foyer et l’amour de 2 humains qui le choieront pour la vie.