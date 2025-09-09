Grâce à un banal reportage sur un refuge, une chatte disparue est reconnue à la télévision et réadoptée par sa famille

Perdue depuis des semaines, Marcy, une chatte de 9 ans, semblait loin de retrouver un jour sa maison… Mais un reportage diffusé sur la chaîne américaine KTVZ a tout changé : sa famille l’a reconnue à l’écran et s’est rendue au refuge pour la ramener chez elle. Une belle histoire de retrouvailles qui a ému de nombreuses personnes.

Aux États-Unis, depuis 2015, l'émission « Clear the Shelters » de la chaîne NBC a aidé près de 1,2 million d'animaux à trouver un foyer. En août, la chaîne KTVZ s’est efforcée de faire de même, en présentant au public des refuges du centre de l'Oregon, tel que le Brightside Animal Shelter. Parmi les boules de poils à l'adoption mises en avant dans l'un de ces reportages, se trouvait Marcy, une jolie chatte au poil duveteux.

Une chatte errante en quête d’un foyer

Âgée de 9 ans, Marcy est une adorable minette qui est arrivée au refuge de BrightSide en juin dernier. Lorsqu’elle a franchi les portes de l’établissement, elle n’était pas en grande forme : ses dents la faisaient souffrir et elle avait besoin de soins. Heureusement, elle a été soignée rapidement et a vite retrouvé sa vitalité.

© Brightside Animal Shelter

Très douce et câline, Marcy s’est rapidement attachée aux membres du refuge, devenant l’une des chouchoutes du personnel et des bénévoles.

Personne ne connaissait son histoire, mais tout le monde espérait qu’elle trouve rapidement un foyer paisible, où elle pourrait recevoir toute l’attention qu’elle méritait et passer ses journées à somnoler au soleil. Une chance que le reportage de KTVZ pourrait certainement lui offrir. Ses nouveaux amis n’imaginaient pas à quel point…

© KTVZ

D’improbables retrouvailles

Lorsque Jillian Fortner, journaliste à KTVZ, a présenté la jolie minette dans ce fameux reportage, une famille de Redmond a bondi de son canapé : leur chatte disparue était là, sous leurs yeux, à l'écran !

© KTVZ

Quelques heures plus tard, ils se sont rendus au refuge animalier de Brightside pour confirmer ce qu’ils savaient déjà dans leur cœur : Marcy était bien la chatte qu’ils avaient perdue et qu’ils cherchaient depuis plusieurs semaines. C’est avec bonheur qu’ils ont pu l'adopter à nouveau.

© Brightside Animal Shelter

Ces retrouvailles inespérées, bien évidemment relayées par KTVZ, ont beaucoup touché les journalistes à l’origine de cet heureux dénouement, mais également le personnel du refuge qui s’est dit ravi pour Marcy.

« Nous étions très émus. Marcy est une chatte formidable et nous sommes ravis qu'elle ait pu retrouver sa famille », a déclaré Hannah Loftis, directrice du refuge. Parfois, il suffit d’un peu de visibilité et d’un soupçon de chance pour changer une vie et offrir la plus belle des fins !